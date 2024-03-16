То, что говорят общественности отличается от того, что говорится за закрытыми дверями.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил бывший премьер-министр Мальты Джозеф Мускат во время выступления на панельном заседании на тему "Региональные перспективы: Европейский cоюз и соседи" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, наличие НАТО является гарантом Европейского союза.

"Европейский союз - это другой формат НАТО. Но возлагать дела НАТО на Европейский союз неверно.

Мы должны отойти от традиционного мышления. То, что говорится за закрытыми дверями отличается от того, что говорят общественности. Это должно измениться", - добавил Д.Мускат.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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