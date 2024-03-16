https://news.day.az/politics/1645317.html Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
16 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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