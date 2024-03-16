Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

16 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!