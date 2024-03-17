Инфовторжение по-хайски – Чем армян не устроил Анар?

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Недавно народный писатель Анар дал мне интервью на платформе Baku Network, в котором совершенно обоснованно отмечал, что в Армении у власти удерживаются только те, кто разыгрывает националистическую карту, а мир наступит тогда, когда Армения установит нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией. Интервью известного писателя вызвало желчную реакцию в армянских пабликах. Ряд Телеграмм-каналов попытался ответить нашему писателю, в ход пошли оскорбления и инсинуации. Анара обвинили в армянофобии, а его отца, поэта Расула Рзу - в тюркофобии и тайной работе на КГБ...

Ну что тут сказать... Это бред - то, что армянские "интернационалисты" опубликовали на своих Телеграмм-каналах по поводу писателя Анара, выдающегося азербайджанского классика, мастера слова, произведениями которого зачитываются и за пределами Азербайджана. Его книги всегда на полках у книголюбов.

Думаю, армянскому обществу не хватает разборчивости и способности правильно оценивать свою роль в системе международных координат. Мир это все-таки сфера общежития, здесь нельзя ставить себя выше других, считать себя самыми великим и так далее. Мы знаем, как армяне любят себя превозносить, выделять из общей массы. Но великие люди как раз бывают молчаливы, обладают самокритикой, умеют посмеяться над собой. Это показатель того, что люди морально совершенны, здравы по своему внутреннему строю. Не могу, к сожалению, сказать этого про наших соседей, которым не составляет труда огульно охаивать человека и оскорблять.

Отец Анара был "засекреченный пантюркист"? Прошу прощения, но тут очень подходит выражение "понос слов и запор мысли". Может, это звучит и не комплиментарно, но очень ярко отражает особенность мышления, присущую нашим соседям.

Начнем с того, что в Азербайджане нет пантюркизма. На рубеже 19-го и 20-го веков происходило пробуждение национального самосознания в Азербайджане. Такое же движение джадидистов было в Центральной Азии. Выдающиеся умы тюркско-исламского мира вдохнули новую жизнь в общественную среду с помощью новых идей. Пошла коренная реформа общественного сознания в так называемых российских окраинах. Это было просветительское движение, а не радикально-националистическое, хотя джадидистов и называли пантюркистами. Это были лейблы, которые наклеивали большевики на людей и выдающихся личностей, которые всего лишь желали возродить великие традиции предков и занять активную позицию в мировой общественной среде. Большевики сначала воспользовались услугами азербайджанских классиков и джадидов, были с ними в одном строю, а когда окрепли, создали Красную армию, начали гонения и репрессии на членов этого движения. Так было и в Азербайджане, и в Туркестане.

Вопрос национального самосознания, пробуждения, осознания своего я, поиска ответов на вопросы "кто я, откуда иду и куда направляюсь?" - это естественное состояние для людей и народов. Каждый человек пытается осознать, кем он является на стыке времен и что он в состоянии сделать, чтобы не прерывалась связь поколений и времен.

Представьте, что первая азербайджанская газета называлась "Экинчи", что переводится как "пахарь". Казалось бы - причем тут пахари? Гасанбеку Зардаби не позволяли назвать свою газету словами, которые могли бы передавать какие-то политические смыслы. Он был вынужден назвать газету так, чтобы цензоры дали ему разрешение на издание. Далее были "Ачыг сез", "Фузият", "Каспий" и другие, которые также издавалась под прессингом. Надо было иметь смелость учредить эти издания, отстоять их контент и еще умудряться соблюдать ту линию, которую закладывали изначально учредители.

Так что националистической болезни в Азербайджане не было. Если и имелись такие проявления, то только по той причине, что в Азербайджане было засилье неазербайджанцев, особенно в городах и особенно в Баку. В Гяндже и Шеки, например, ситуация была иной, а Баку в силу развития капиталистического производства был наводнен представителями разных народов и конфессий. Армяне активно мутили воду, мечтали о создании государства, намечали себе столицы, видя в этой роли Баку и Тбилиси, пока в 1918 году под давлением внешних сил АДР не была вынуждена отдать армянам на сто лет в аренду Иреван, как столичный город.

Тотального пантюркизма в Азербайджане никогда не было. Были мудрые и образованные народные мыслители, национальные силы, выступавшие за пробуждение азербайджанского народа, за сохранение своей идентичности, культурно-исторического кода. Причина в том, что здесь было очень сильно влияние западной, российской культур. Но в общественном сознании не было пантюркизма, был истинный патриотизм. Чего не скажешь об армянской среде. Мы знаем, что все первые армянские политические партии имели террористическую и националистическую направленность. "Дашнакцутюн", "Гнчак", "Арменакан" и так далее. Все их организации, созданные в 19-м и в 20-м столетиях - это структуры, в основе идеологического начала имевшие варварскую начинку. И сегодня, когда мы видим, с каким остервенением и ненавистью они пишут о нашем Анаре и других наших деятелях, безусловно, они забывают о том, что тон задали они сами. Взлет армянского радикализма, национализма, разрушительного дашнакского мышления - все это, в конечном счете, ударило и продолжает бить по ним самим же.

Армяне не хотят считаться с реалиями, не хотят признать, что Азербайджан не просто так выиграл 44-дневную войну. Азербайджан сконцентрировался на консолидации общества, на том, что он является многонациональной страной. Среди героев последней войны есть русские, лезгины, евреи, талыши, представители других народов, живущих в республике. Тем временем армянская пропаганда пытается посеять в Азербайджане национальную рознь, противопоставить народы друг другу, заставить меньшинства видеть в лице титульной нации - азербайджанцев-тюрков - врагов. Но ничего не получается и не получится. Мы не привыкли жить так, как живут армяне, которые полностью "вычистили" свою страну от неармян. Армения - моногосударство. Анар в своем интервью просто констатирует этот факт. Ведь так и есть - Армения является мононациональной и моноконфессиональной страной. Это болезнь, это крайность, которая очень опасна, потому что сильно бьет по армянским же интересам и воспитывает поколение за поколением армян в духе ненависти ко всем другим.

Многие, наверное, видели в Интернете ролик с так называемым "гением" - маленьким армянином, который собирается превратить весь мир в одну сплошную Армению, в которой будут жить только армяне. Разве это не болезнь, не психоз, не отклонение от нормы?

Ни одна другая нация не страдает этой болезнью. Кстати, любопытный факт. После Второй мировой войны была издана многотомная Советская медицинская энциклопедия. Первого тома этого издания вы нигде не найдете. Потому что в нем содержалась информация об Армянской болезни. Не беру это в кавычки, потому что это существующий медицинский термин. Когда армяне спохватились, первый том был полностью изъят из продажи, выкуплен и уничтожен. Сохранился первый том только в частных коллекциях, у кого-то дома на книжных полках. Между тем, Армянская болезнь действительно существует. Это признанная патология, связанная с какими-то физиологическими особенностями организма, влияющего на психику, и страдают ею в основном лица армянской национальности. Не мы это придумали.

Люди, которые в армянской среде заговаривают о необходимости примирения с Азербайджаном и Турцией, подвергаются давлению, а нередко и физическим наказаниям. В Армении царит людоедская атмосфера, которая требует от общества находиться постоянно на волне тюркофобии и азербайджанофобии. Все это реальность. Так что же такого особенного сказал Анар на платформе Baku Network? Он сказал правду. Это человек, который прекрасно разбирается в человеческой психологии, в истории Кавказа, Ислама и всегда говорит по существу.

Мы слышим с армянской стороны реплики и желчные высказывания в адрес наших классиков, выдающихся личностей, которые многое дали не только азербайджанскому народу, но и внесли вклад в мировую сокровищницу. Такие деятели, как Анар, как другие видные деятели культуры и искусства Азербайджана, были связующими звеньями между людьми и народами на огромном пространстве бывшего Союза и продолжают оставаться таковыми для уже независимых республик.

Справедливости ради надо сказать, что Армянской болезнью страдают далеко не все армяне. Не случайно писатель Анар в интервью на платформе Baku Network говорил о том, что очень уважает Карена Шахназарова, всегда выступающего со здравых позиций. Анар был знаком и с его отцом. Отец Карена был референтом Михаила Горбачева, и с Анаром у них часто бывали беседы. Сам же Шахназаров признает, что у него тюркские корни. Но корни и национальность это не главное. Главное - чтобы человек, какую бы этническую группу он не представлял, в отношениях с другими людьми придерживался наднациональных и надрелигиозных принципов.

Язвительный тон реплики по поводу интервью Анара еще раз показывает, насколько армянское общество подвержено бациллам радикального национализма. Яркий пример - то, как армяне воспевают Гарегина Нжде, фашиста, автора идеологии цегакронизма, ставящей эту нацию выше всех других народов. Переиначив известное высказывание, скажу - национализм это последнее пристанище негодяев. Радикальный национализм, присущий армянскому обществу, это диагноз. Человек должен гордиться не своей национальной или религиозной принадлежностью, а своими достижениями. Национализм это не есть патриотизм.

Честно говоря, реакция на интервью Анара меня не удивила. Я бы сильно удивился, если бы армяне вдруг признали, что выдающийся азербайджанский писатель высказался по существу. Если бы они согласились, что мир меняется, и армянам тоже пора меняться.