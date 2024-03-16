Ираклий Кобахидзе посетил Аллею шехидов

16 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Ираклий Кобахидзе почтил память сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к их могилам. Был возложен венок к комплексу "Вечный огонь".

Гостю, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр Хиябаны и проводимых в нашем городе работах по благоустройству и созиданию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!