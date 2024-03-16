США подтвердили важность хороших отношений с Азербайджаном

Автор: Байрам Эльшадов

Несмотря на то, что Армения и Франция пытаются всячески представить Азербайджан как одну из худших стран на планете, такой подход франко-армянского тандема не находит поддержки у лидеров других крупнейших политических и экономических держав. Вот к примеру еще вчера премьер-министр Великобритании Риши Сунак нанес отрезвляющий "щелчок" французскому президенту, направив письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю проведения XI Глобального Бакинского форума. А сегодня к Сунаку присоединился Президент США Джозеф Байден, подтвердив важность хороших отношений с Азербайджаном.

Как стало известно сегодня утром, Президент США Джозеф Байден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором выразил свои поздравления в связи с наступлением праздника Новруз.

Президент Байден подтвердил свою неизменную приверженность партнерству между США и Азербайджаном, а также отметил свое желание продолжить работу с Президентом Ильхамом Алиевым "для продвижения региональных связей и расширения экономического развития".

Получается, что несмотря на все попытки армян и их французских друзей, Азербайджан продолжает оставаться важным партнером для Запада и в геополитическом контексте именно Баку играет ключевую роль в своем регионе.

Конечно же, французы и армяне могут продолжать продвигать такую политику. Но ведь в конце-концов в проигрышном положении останутся именно те страны, которые отказываются от долговременного сотрудничества в угоду сиюминутным политическим махинациям.

В Вашингтоне понимают пользу от продолжения здоровых партнерских отношений с Баку. Макроновской Франции следовало бы поучиться у более умудренного опытом политического и государственного деятеля, которым является Президент Байден.