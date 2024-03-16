Президент Албании посетил церковь Киш

Президент Албании Байрам Бегай посетил церковь в селе Киш Шекинского района - первую албанскую церковь, основанную апостолом Святым Елисеем в I веке.

Как передает Day.Az, об этом посол Азербайджана в Тиране Анар Гусейнов написал в соцсети Х.

"Азербайджан восстановил и охраняет эту церковь как часть своего исторического и религиозного наследия", - написал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!