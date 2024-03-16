https://news.day.az/politics/1645339.html Президент Албании посетил церковь Киш - ФОТО - ВИДЕО
Президент Албании посетил церковь Киш - ФОТО - ВИДЕО
Президент Албании Байрам Бегай посетил церковь в селе Киш Шекинского района - первую албанскую церковь, основанную апостолом Святым Елисеем в I веке.
Как передает Day.Az, об этом посол Азербайджана в Тиране Анар Гусейнов написал в соцсети Х.
"Азербайджан восстановил и охраняет эту церковь как часть своего исторического и религиозного наследия", - написал он.
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