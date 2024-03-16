Переизбрание Президента Ильхама Алиева является показателем доверия к нему народа.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила экс-премьер-министр Румынии Ана Бирчалл во время выступления на панельном заседании на тему "Искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и новая парадигма безопасности в эпоху кибервойны" в рамках XI Глобального Бакинского форума".

"Эта победа еще раз показывает, что народ поддерживает государственную политику Президента Ильхама Алиева.

У нас уже есть ответ против тех, кто использует энергетический фактор как оружие против нас. Мы предотвратили это благодаря энергетическому сотрудничеству стран нашего региона с Азербайджаном", - добавила экс-премьер-министр.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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