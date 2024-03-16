Азербайджано-грузинские отношения построены на очень прочном фундаменте

Наши страны соединяют исторические узы дружбы. Эти отношения построены на очень прочном фундаменте.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым один на один.

Выразив уверенность в том, что наши отношения и дальше будут развиваться в том же духе, Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул: "В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение - углублять это сотрудничество и партнерство".

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