Партнерство и дружба между Грузией и Азербайджаном крайне важны и в глобальном контексте - Ираклий Кобахидзе
Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта в заявлении для прессы после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым один на один.
Подчеркнув, что вопросам мира необходимо уделять особое внимание, Грузия старается максимально способствовать стабильности в регионе и будет продолжать делать это в будущем, премьер-министр также заявил: "Есть ряд проектов, основу которых мы заложили совместно, и они имеют стратегическое значение. У нас очень большие планы на будущее".
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