Партнерство между Грузией и Азербайджаном находится на совершенном уровне

Наше партнерство находится на совершенном уровне.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым один на один.

Отметив, что потенциал был всегда, Премьер-министр подчеркнул: "Мы и впредь будет делать все возможное для углубления этой дружбы, сотрудничества и партнерства".

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