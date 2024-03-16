https://news.day.az/politics/1645392.html Партнерство между Грузией и Азербайджаном находится на совершенном уровне - Ираклий Кобахидзе
Партнерство между Грузией и Азербайджаном находится на совершенном уровне - Ираклий Кобахидзе
Наше партнерство находится на совершенном уровне.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым один на один.
Отметив, что потенциал был всегда, Премьер-министр подчеркнул: "Мы и впредь будет делать все возможное для углубления этой дружбы, сотрудничества и партнерства".
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