Старый шарлатан Раффи Ованнисян вновь рвется в политику

Автор: Байрам Эльшадов

Сложная политическая ситуация в Армении создает прекрасную возможность для "хайпа" всякого рода специалистам, бывшим государственным деятелям и прочим шарлатанам мира политики. Одним из таких, имеющих мнение, но ничего больше, является давно забытый бывший министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян, пожелавший снова оказаться в тренде.

В своем интервью, бывший глава МИД-а попытался ответить на обвинения в свой адрес и обвинить армянские власти нынешние. Получилось весьма невнятно, так как Ованнисян продемонстрировал, что он живет в альтернативной реальности, в которой Армения является региональным гегемоном.

Самое интересное в его интервью это то, что он обвиняет нынешнее руководство в том, что они "сдали" Карабах. Только это глупо, так как невозможно "сдать" то, что тебе не принадлежит. Да и если вспомнить, армянские власти обещали устроить новую войну за новые территории, за что и поплатились. Поэтому сдавать они ничего не планировали изначально. Напротив, Пашинян и его команда предполагали, что смогут продолжить старую политику и оккупировать большую территорию. В итоге, начав войну всего за 44 дня армянское государство растеряло все свое преимущество, которым, как им казалось, они обладали. А ведь сейчас ситуация совсем не лучше.

И это не говоря о том, что весь мир признает Карабах частью Азербайджана. В Карабах едут представители разных стран, там побывали дипломаты, послы и главы государств. Так о чем же говорит бывший министр? Такое ощущение, что он не понимает сути вопроса и не может интерпретировать сигналы, которое весьма ясно посылает мировое сообщество. А суть сигнала весьма проста - Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. А Армению будем поддерживать на словах, да и то пока это выгодно.

Но вернемся к давно забытому и неактуальному Ованнисяну. Все интервью он обвиняет действующие власти в том, что они идут на уступки, в частности, говоря об азербайджанских анклавах, намекая на то, что если бы это зависело от него, то такого не случилось бы. Как и любой списанный политик, Ованнисян занимается откровенным популизмом. Начнем с того, что эти анклавы принадлежат Азербайджану. Во-вторых, он говорит лишь то, что хочет услышать самая радикальная часть населения и диаспоры. Необходимо понимать, что такой поход приведет к ухудшению стабильности и большей волатильности в регионе. И не сложно догадаться, что Армении и армянам это совсем не пойдет на пользу.

Именно такие, как Ованнисян и виновны в том, что конфликт начался и растянулся. Популизм на стыке с гипернационализмом и стал причиной по которой Армения сегодня находится в столь сложном политическом, экономическом положении. И мысли таких людей опасны. Ведь они пытаются любой ценой добиться большего влияния, даже если это сломает тысячи жизней их соотечественников.

Так стоит ли давать платформу всяким шарлатанам, которые лишь думают о себе и пытаются актуализироваться, обвиняя всех подряд и выдвигая глупые идеи?