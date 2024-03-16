Франция опозорилась: сил хватило только на памятник

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

XI Глобальный Бакинский форум представляет такую же важность, как и Давосский экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности. Этот форум является одной из составляющих вклада Азербайджана в решение международных вопросов.

Как сообщает в субботу Trend, в рамках форума обсуждаются актуальные вопросы и ведется поиск путей их решения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на форуме затронул ряд важных моментов.

В частности, следует особо подчеркнуть предвзятую политику Франции в отношении Азербайджана и ее позицию против мира в регионе. Франция через Армению стремится обеспечить свои интересы в регионе. Целью Франции является не установление мира и стабильности на Южном Кавказе, не предотвращение возможных эскалаций и рисков, а укрепление своих интересов в регионе именно через Армению.

Франция, старающаяся позиционировать себя провозвестником демократических ценностей, не гнушается попрания всех норм и принципов международного права для достижения своих целей.

Последним варварским актом стал вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван во Франции, который был облит красной краской. После этого инцидента власти Франции, вместо того, чтобы восстановить памятник, накрыли его покрывалом и оставили в таком состоянии. После отсутствия каких-либо мер со стороны французских властей памятник был эвакуирован в сад перед Азербайджанским центром культуры.

Сил у Франции, не сумевшей реализовать свою предвзятую политику против Азербайджана на международной арене, потерпевшей поражение перед нашей страной, хватило только на памятник. Франция продемонстрировала всему миру, что она мстит даже памятникам.

Это также является показателем масштабов распространения исламофобии во Франции. Это реальность, которая отражается на сферах жизни на Западе. Во Франции же данное явление наблюдается чаще, чем в других западных странах.

Французское общество, а также международная общественность должны осудить подобное поведение.