Натали Луазо по прозвищу Ашотовна

Автор: Байрам Эльшадов

Наличие в Европарламенте антиазербайджанских настроений вряд ли является новостью. Но есть особые персонажи, которые из кожи вон лезут, дабы понравиться своим хозяевам из армянского лобби. Речь идет о француженке Натали Луазо, председателе подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам.

Выяснилось, что одним из авторов резолюции Европарламента об углублении связей между Евросоюзом и Арменией является как раз таки мадам Луазо. И дело даже не в том, что "сестричка" Армении пыталась нахваливать своего новоиспеченного союзничка. Луазо пошла дальше, вставив свои пять копеек в отношения Азербайджана и ЕС, выдвигая необоснованные обвинения, которым грош цена.

В одном из пунктов резолюции Луазо "осуждает подстрекательскую риторику официальных лиц Азербайджана против ЕС и его государств-членов, миссию ЕС и властей Армении. Далее мадам "ожидает, что в таких случаях ЕС и государства-члены вышлют тех послов Азербайджана, чьи регулярные заявления не могут считаться приемлемым дипломатическим поведением. Ну и вишенка на торте - француженка "решительно осуждает недавние попытки Азербайджана вмешаться в национальную политику некоторых государств-членов ЕС".

Понимает ли госпожа Луазо, что такими действиями усугубляет и без того находящиеся ниже плинтуса отношения между Францией и Азербайджаном? Вряд ли нет, иначе бы ей не поручили столь высокую должность в Европарламенте. Ждут ли последствия недостопочтенную Луазо за антиазербайджанскую пропаганду? Вовсе нет, поскольку абсолютное большинство французского политикума известно ярой антиазербайджанской позицией.

И все-таки в этой когорте именно Луазо старается выделиться. Буквально на днях она выступила в Европарламенте, где заявила, что необходимо "убедить Баку уважать демократию, принятую армянским народом". А в декабре прошлого года француженка возглавила акцию ряда евродепутатов, где была попытка представить Азербайджан в плохом свете.

Чего уж мелочиться, мадам Луазо? Раз вы так печетесь об армянах, возьмите уже себе прозвище Ашотовна для душевного успокоения. И будет вам счастья - полные короба, на долгие года, на вечные времена!