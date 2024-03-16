Азербайджан и Грузия: союз успешных государств на фоне токсичной Армении

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе побывал с официальным визитом в Азербайджане. И главный итог этого визита состоит в том, что Азербайджан, Турция и Грузия уже сформировали успешную, с экономической и политической точек зрения, повестку дня для всего региона. Армения же, которая более тридцати лет назад выбрала путь территориальных претензий к нашей стране, снова остается за бортом всего позитивного, что реализуется благодаря союзу между Баку, Анкарой и Тбилиси.

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на то, что за день до приезда в нашу столицу премьер-министра Грузии, в Баку состоялась девятая встреча министров иностранных дел трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией. По итогу встречи главы МИД трех стран подписали Бакинскую декларацию, которая подразумевает дальнейшее развитие отношений между ними.

В Бакинской декларации говорится об уважении территориальной целостности и суверенитета Грузии и Азербайджана. Это очень важный момент. Ведь, Грузия пока не восстановила свою территориальную целостность и нуждается в поддержке союзников. А Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, но очередная декларация, в которой говорится об уважении к ним со стороны наших союзников будет очень кстати. Особенно, с учетом продолжающихся провокаций со стороны армяно-французского тандема, который явно настроен не на мир, а на новую войну.

Кроме того, в документе говорится о возросшей транспортной роли региона в глобальном контексте и важности Среднего коридора и его реализации. Этим же документом стороны одобряют экономические проекты, объединяющие все три страны. А ведь это и есть - самое важное, что объединяет Азербайджан, Турцию и Грузию, делая это трио крайне важным для всего Евразийского пространства. И совершенно прав был Ираклий Кобахидзе, когда заявил, что партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте.

"Есть ряд проектов, основу которых мы заложили совместно, и они имеют стратегическое значение. У нас очень большие планы на будущее", заявил он. И это тоже правда. Которую услышали во всем мире, где прекрасно уже поняли, что Азербайджан способен не просто инициировать, но и добиваться реализации самых амбициозных проектов, которые принесут пользу и Европе и Азии. Об этом же заявил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомнив, что за пару месяцев пропускная способность этой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет увеличена с одного миллиона до пяти миллионов тонн, глава государства отметил: "В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран". Действительно, инфраструктура, которая создана и которая будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые транспортные возможности для многих стран.

Это та инфраструктура, которая была проложена не благодаря, а вопреки планам Армении а также всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Особенно запомнились те препятствия, что чинились на пути реализации этого проекта со стороны США. Отказ от финансирования, требования проведения маршрута через территорию Армении- все это было. Но в итоге, Азербайджан проявил принципиальность и данные проекты были реализованы, вопреки выкрутасам США.

"Мы работаем над новыми проектами, одним из которых является зеленая энергия", заявил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И снова ни у кого не может быть сомнений в том, что и эти проекты будут претворены в жизнь, принеся пользу и Азербайджану, и Грузии, и Турции и всему Евразийскому пространству. Это укрепит авторитет наших стран в мире и принесет солидную экономическую выгоду.

А что же Армения? Она снова осталась за бортом всего позитивного, что реализуется в нашем регионе. Все геополитические выкрутасы официального Еревана обречены на провал, ибо не может эта страна развиваться, не наладив отношения с Азербайджаном и Турцией. А тут дело, дальше лозунгов, не идет. Армения слишком зависима от своего нового покровителя, от Франции, которая имеет свою повестку, отводя в ней Армении роль тарана.

В целом же, Армения является не только государством-изгоем и государством-аутсайдером региона, но и государством-вредителем. Вот и на сайте турецкой телекомпании TRT World опубликована статья, посвященная экологическому загрязнению Южного Кавказа. В ней говорится о том, что токсичные отходы Мецаморской АЭС продолжают сбрасываться в окружающую среду несмотря на то, что срок ее эксплуатации завершился в 2005 году. Кроме того, нестандартное использование шахт в регионе значительно ухудшает экологию Южного Кавказа. В итоге, Мецаморская АЭС, которая напрямую угрожает здоровью жителей Ирана, Азербайджана, Турции, Грузии и Армении, признана самым небезопасным реактором в мире. Такая вот роль у Армении. Эта страна стала токсичной во всех смыслах этого слова. В то время, как весь регион Южного Кавказа привык жить, строить и реализовывать самые амбициозные проекты.