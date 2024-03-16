Председатель Милли Меджлиса на встрече с президентом 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16 марта встретилась с президентом 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Деннисом Френсисом.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, в ходе встречи обсуждались успешное сотрудничество Азербайджана с ООН и ее специализированными структурами, а также вклад страны в достижение целей Устава ООН по обеспечению международного мира, безопасности и развития.

Спикер азербайджанского парламента высоко оценила существенный вклад Генеральной Ассамблеи ООН и ее президента в укрепление роли организации в том, что касается мультилатерализма, продвижения международного права и развития межгосударственного сотрудничества, и отметила важность совместной деятельности по четырем приоритетным направлениям, провозглашенным президентом Генеральной Ассамблеи - миру, прогрессу, процветанию и устойчивости. Была подчеркнута необходимость уважения к универсальным нормам и принципам международного права, в частности, к территориальной целостности и суверенитета государств, для достижения этих целей.

Информируя гостя о сложившейся в регионе ситуации, Сахиба Гафарова рассказала о масштабных восстановительных работах, которые Азербайджан ведет после освобождения своих территорий от армянской оккупации, и об опасности, которую представляют установленные Арменией мины. Председатель парламента также отметила необходимость международного сотрудничества и поддержки в этих сферах. Отметив, что именно Азербайджан выступил с мирной инициативой и следует мирной повестке дня, Сахиба Гафарова затем выразила надежду на скорое подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Говоря о работе, которую предстоит выполнить в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата ООН (COP29), которая пройдет в этом году в Баку, Сахиба Гафарова остановилась об усилиях Милли Меджлиса, направленных на то, чтобы внести свой вклад в дискуссии о таких глобальных вызовах, как, например, изменение климата.

Спикер Милли Меджлиса рассказала также о шагах, предпринимаемых страной для укрепления парламентской дипломатии, в том числе о деятельности Парламентской сети Движение Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана.

Президент 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Деннис Фрэнсис, который принимает участие в Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви, сказал, что высоко ценит деятельность Азербайджана в ООН и специализированных структурах этой организации, а также прилагаемые страной усилия. Он отметил, что Азербайджан неизменно демонстрирует приверженность основным ценностям и принципам ООН, подчеркнув особую роль страны в продвижении мультилатерализма.

Президент Генеральной Ассамблеи выразил готовность продолжать сотрудничество с правительством Азербайджана, особо остановившись на роли парламентов в поддержке и достижении целей ООН.

Деннис Фрэнсис поздравил Азербайджан с проведением COP29 и выразил уверенность в том, что страна проведет это мероприятие на самом высоком уровне.

Высоко оценив усилия Азербайджана по обеспечению мира и спокойствия в регионе, президент Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что установление стабильного мира в регионе является важным условием устойчивого развития и процветания и что ООН поддерживает эти инициативы.

Гость коснулся и выдвинутых Азербайджаном в период председательства в Движении Неприсоединения успешных инициатив. По его словам, создание Молодежной организации и Парламентской сети Движения, а также работа по формированию Женской платформы являются важными шагами для поощрения и развития мультилатерализма в мире.

В ходе беседы гость был проинформирован о структуре и деятельности Милли Меджлиса.

Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.