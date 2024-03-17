Вечно озабоченные депутаты Европарламента...

Автор: Байрам Эльшадов

Господа евродепутаты не унимаются. Опять сердобольные озаботились армянским культурным и религиозным наследием в Карабахе. До того неймется еврочиновникам, что написали письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского парламента Роберту Меццоле.

Как и ожидалось, весь текст письма сводится к высосанным из пальца осуждениям в адрес Азербайджана, не имеющим под собой подоплеки. Раз за разом Европарламент в очередной раз демонстрирует открытую предвзятость к Азербайджану. И это неудивительно, поскольку сейчас в Европарламенте наблюдается тренд на вешание всех собак на Азербайджан под любым предлогом.

Спрашивается, а где были европарламентарии, когда в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, оккупации Карабаха и прилегающих к нему 7 районов, с особой жестокостью были уничтожены на оккупированных территориях культурные объекты, составляющие культурное наследие Азербайджана?

На захваченных территориях армяне ограбили и сожгли 12 музеев и 6 картинных галерей, 9 дворцов исторического значения. Оккупанты разграбили 40 тысяч единиц музейных сокровищ и экспонатов, имеющих редкое историческое значение, осквернили 44 храма и 18 мечетей. В 927 разрушенных и сожженных библиотеках уничтожили 4.600.000 экземпляров книг и редких рукописных образцов. Точный подсчет ущерба, причиненного армянскими агрессорами очагам национальной культуры Азербайджана в Карабахе и в прилегающих районах невозможен, поскольку разграбленные и уничтоженные сокровища являются редкими образцами культуры не только Азербайджана, но и всей мировой цивилизации. Наряду с морально-психологическим ударом, нанесенным населению, по предварительной и не до конца установленной оценке, экономике Азербайджана причинен ущерб в размере более 300 миллиардов долларов США.

На территории Армении, являющейся исторической землей Азербайджана, находились сотни историко-архитектурных памятников, караван-сараи, дворцы, мечети, мавзолеи, усыпальницы, кладбища, надгробные памятники и т.д. В XX в. в результате этнических чисток, учиненных армянами против азербайджанцев, и актов вандализма, осуществленных против исторических памятников, было создано моноэтническое армянское государство, а все историко-архитектурные памятники, свидетельствующие о существовании азербайджанцев, были стерты с лица земли, а кладбища разрушены. Если в начале XX в. на территории Иреванской губернии было зарегистрировано 310 мечетей, то в настоящее время на территории Армении осталась частично невредимой лишь одна мечеть - Гёй мечеть (Голубая мечеть), которую иностранным гостям преподносят как "персидскую" мечеть.

В годы оккупации армяне на землях Азербайджана осуществляли процесс уничтожения принадлежащего азербайджанцам материального и культурного наследия. Армянские вандалы в Армении продолжают процесс уничтожения материального и культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам. На оккупированных территориях наземные и подземные богатства Азербайджана, подвергались варварскому разграблению, вывозились в Армению.

Около 30 лет международные организации, в том числе и Европарламент, закрывали глаза на факт оккупации и вандализма, совершенного армянами на территории Азербайджана. Умышленное игнорирование армянских преступлений является ни чем иным, как пособничество преступникам. Но депутатам Европарламента этого оказалось мало - теперь они открыто выражают поддержку стране, которая десятилетиями занималась вандализмом на чужой территории.

Цинизм высшей степени, по другому охарактеризовать такое поведение европарламентариев невозможно...