Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате вероломного нападения террористов в северо-западном регионе Пакистана.
Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям.
Аллах ряхмят элясин!"
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