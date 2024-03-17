Осканян, твой поезд ушел

Вардан Осканян, экс-министр иностранных дел Армении, а ныне человек без определенного рода деятельности решил, что после некоторого затишья, ему настало время напомнить о себе. Старый патологический лжец выступил на своей странице в Facebook с интервью, где высказал свои бестолковые претензии к Азербайджану.

По словам обнаглевшего старика, комментировавшего заявления премьер-министра Никола Пашиняна относительно 4-х сел в Тавушской области, Армения, якобы, имеет право требовать восстановления статуса автономии Карабаха.

"Если ты готов отдать эти армянские территории (никакие они, конечно же, не армянские - ред.) Азербайджану, ты обязан поставить перед Азербайджаном задачу вернуть статус автономной области Нагорному Карабаху. Это в одной плоскости, это наследие советского периода. Армения имеет право внести этот вопрос, а также возвращение жителей Нагорного Карабаха в повестку дня",- сказал Осканян.

Он также отметил, что в решении Европарламента есть пункт, который призывает Азербайджан сесть за переговоры с армянами "арцаха", с их "руководством". Маразматик убежден, что должно быть обеспечено некое "международное присутствие" и возвращение армян в "свои дома", на "свою землю".

Смеха тут вызывает, конечно, все, что было высказано Осканяном. Во-первых, это дома и земля азербайджанцев, изгнанных армянскими оккупантами.

Во-вторых, стоит напомнить, что Варданчик во время пика своей бесполезной политической карьеры десятки раз заявлял о какой-то там "независимости" карабахского сепаратистского режима. С пеной у рта он утверждал, что сепаратисты "НИКОГДА не согласятся ни на какую автономию".

А что теперь? После того как Азербайджан освободил все свои территории от армянской оккупации, отчаянный Осканян размечтался, что можно сдать ход назад и что-то сделать, как прежде. Естественно, что ничего Баку обсуждать не собирается, ведь никакого сепаратизма на территории нашей страны никогда уже не будет. Не будет и никаких "автономий", обсуждений с террористами, которых ложно называют "политическими лидерами", послаблений, переговоров.

Время переговоров давно истекло. Оно, как и терпение Азербайджана, истекло в тот момент, когда Пашинян пьяный танцевал в окрестностях города Шуша и вопил, что "Карабах - это Армения и точка", чем полностью сорвал переговорный процесс. Справедливость восторжествовала благодаря Железному кулаку и решимости Баку закрыть вопрос раз и навсегда. И он закрылся. Карабахский конфликт закончен, обсуждению больше ничего не подлежит, а Армения не имеет ни на что права, ибо это суверенная, международно признанная территория Азербайджанской Республики.