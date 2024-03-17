https://news.day.az/politics/1645548.html Генсек НАТО прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Генсек НАТО прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и НАТО, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Генерального секретаря Йенса Столтенберга встречали заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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