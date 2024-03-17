Генсек НАТО прибыл с официальным визитом в Азербайджан

17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и НАТО, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Генерального секретаря Йенса Столтенберга встречали заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.