https://news.day.az/politics/1645555.html Мы надеемся на достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией - Столтенберг
Мы надеемся на достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией - Столтенберг
Мир на Южном Кавказе важен для жителей региона, для Черноморского региона и для трансатлантической безопасности в целом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Столтенберг отметил, что, здесь важны мир, стабильность.
"Мы поощряем мирный процесс между сторонами и надеемся на достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.
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