Мы надеемся на достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией

Мир на Южном Кавказе важен для жителей региона, для Черноморского региона и для трансатлантической безопасности в целом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Столтенберг отметил, что, здесь важны мир, стабильность.

"Мы поощряем мирный процесс между сторонами и надеемся на достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.