https://news.day.az/politics/1645573.html Генсек НАТО приветствовал возрастающую роль Азербайджана в поставках газа в Европу
Генсек НАТО приветствовал возрастающую роль Азербайджана в поставках газа в Европу
Приветствую действия Азербайджана по налаживанию все более тесных связей с несколькими союзниками по НАТО и тот факт, что ваша страна играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении для прессы после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.
"Азербайджан играет важную роль в жизнеобеспечении наших обществ", - отметил генсек Североатлантического альянса.
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