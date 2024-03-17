Региональный тур генсека НАТО: признание лидерства Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Баку с официальным визитом. Он прибыл в нашу столицу в очень судьбоносный для всего мира момент. Заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ четко указал на то, что страны НАТО должны готовиться к "еще нескольким годам" напряженности в отношениях с Россией. И в этих условиях любой визит Йенса Столтенберга в тот или иной регион нужно рассматривать, в том числе, и с этой точки зрения.

Тем более, что на сей раз генсек НАТО совершит региональный тур. Сегодня состоялась его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, завтра Столтенберг встретится с главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым, после чего он посетит Грузию и Армению. Его поездка в Азербайджан и Грузию выглядела бы весьма логично. Ведь, именно Азербайджан обладает самой сильной армией в регионе. О чем свидетельствуют и регулярно публикуемые рейтинги и практический опыт.

Азербайджанская армия доказала свою способность достигать всех поставленных целей в ходе 44-дневной войны и в ходе однодневной антитеррористической операции, что блестяще была проведена в сентябре прошлого года. Азербайджанский опыт ведения войны и проведения антитеррористической операции изучают в странах НАТО. Да, именно так, а не наоборот. Ведь, именно Азербайджан, в ходе 44-дневной войны показал, как нужно вести войну нового поколения, с использованием беспилотников и сил специального назначения.

Так что, визит нынешнего генсека НАТО в нашу страну, сейчас или в любое иное время, логичен и понятен. Тем более, что Азербайджан подписал Шушинскую декларацию с Турцией, армия которой является самой сильной в НАТО, после американской. Что до Грузии, то в отчете за 2023 год, представленном именно действующим генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, она названа "одним из ближайших партнеров НАТО", стремящихся стать полноправным членом Североатлантического Альянса.

Но вот чем вызван визит генсека НАТО в Ереван? Там, как сообщают СМИ, Йенс Столтенберг обсудит перспективы выхода Армении из ОДКБ и расширения программ партнёрства Армении с Североатлантическим альянсом, что очень интересно. Совершенно очевидно, что ОДКБ было создано в качестве некоего противовеса НАТО. Это - некий сильного усеченный формат Организации Варшавского Договора, создание которого закрепило биполярность мира на 36 лет. Заключение договора явилось ответной мерой на отказ Советскому Союзу и социалистическим странам на вступление в НАТО, а также присоединение к альянсу ФРГ. Как известно, в июле 1991 года в Праге был подписан Протокол о полном прекращении действия Договора.

Понятное дело, что свято место не могло быть пусто слишком долго. И уже 15 мая 1992 года в Ташкенте был подписан договор о коллективной безопасности (ДКБ). Армения была в числе его подписантов. Да, сейчас деятельность Армении в ОДКБ, как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, "заморожена". И это при том, что в реальности не существует такого юридического термина, о чем в России не раз уже успели напомнить Армении.

Но в Ереване все же пытаются усидеть на многих стульях одновременно.И дело не только в том, что в Армении много говорят о планах по движению в сторону ЕС и НАТО, попутно оставаясь в рядах ЕАЭС и ОДКБ. Дело еще и в том, что Армения продолжает оставаться государством, которое самым активным образом помогает России обходить наложенные на нее санкции. Объемы параллельного экспорта из Армении в Россию просто шокируют, но пока мы как-то не видим возмущения на сей счет со стороны коллективного Запада.

При этом, важно понимать и то, что Армения является самым отсталым государством региона, в том числе и в военном смысле слова. В ходе 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции ее потери в оружии и военной технике, которое было уничтожено или взято в качестве трофея азербайджанской армией, составили шесть с половиной миллиардов долларов. Чтобы понять масштаб армянской трагедии, напомню, что бюджет Министерства обороны Армении на 2024 год составляет 555 миллиардов драмов (около 1,5 миллиарда долларов)

Для сравнения напомню, что в Азербайджане расходы на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год составляют 6 миллиардов 421 миллиона 47,42 тысячи манатов (3,777 миллиарда долларов по текущему курсу). Кстати, в процентном отношении эти расходы Азербайджана, в соотношении к ВВП, намного выше, чем у всех ведущих стран НАТО, включая США. При этом, Азербайджан четко заявил о том, что является внеблоковым государством.

Да, стратегия развития Азербайджана, прописанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и модернизированная, доведенная до совершенства нынешним Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является показательно успешной. И потому, что в ЕС, что в НАТО вынуждены признавать лидерство Азербайджана в регионе Южного Кавказа. Собственно, именно поэтому визит Йенса Столтенберга в регион начался именно с Баку. И именно от итогов встреч в столице Азербайджана будет зависеть итог регионального тура генсека НАТО.