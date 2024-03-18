Сын Роберта Кочаряна пытается избавиться от отца

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как тяжело Левону Кочаряну в последнее время.

Day.Az представляет публикацию:

"Амбиции от папаши унаследованы успешно, в политику пропихнули, из тюрьмы вытащили, даже депутатом сделали - а армяне, негодяи, все никак не придут к молодому освободителю на коленях, слезно умоляя его спасти их от Пашиняна.

Сначала Левончик внимательно слушал папку Роберта - тот человек опытный, все-таки. Делал все, как папаша советует. Результат? Ноль. Что ни делает, все впустую, армяне как не приползали, так и не приползают. И вот тогда-то Левон задумался. А может, потому и не приползают, что слишком хорошо помнят времена правления его папаши?

Именно тогда у Левона Кочаряна стали появляться мысли, которые потом утекли в СМИ: мысли о том, чтобы избавиться от тени Роберта Кочаряна на своей политической биографии. Армянские СМИ выяснили, что Левон собирается создать собственную партию, и идти с ней на выборы самостоятельно.

Напомним, что сейчас Левон - депутат армянского парламента от отцовского коалиционного оппозиционного блока "Армения". Ну, то есть гуляет мальчик за папин счет, но хочет попробовать взрослой жизни.

Источники в окружении Левона Кочаряна рассказывают журналистам, что "он является самостоятельной политической единицей", и ему якобы "не нужно имя отца чтобы добиться успеха". Понятно, что за этими витиеватыми словами скрывается банальное нежелание Левона ассоциироваться со своим папашей в глазах избирателей. Молодой, амбициозный борец с Пашиняном - это одно, а сын авторитарного террориста, бывшего полевого командира и человека, который легко расстреливал своих оппонентов - совсем другое. Не удивительно, в общем. Левончика даже можно в чем-то понять.

Сам Кочарян-младший эти сообщения пока опровергает: подловившим его журналистам он быстро брякнул, что "мыслей таких нет", и сбежал, сославшись на то, что опаздывает на совещание.

Но что бы он там ни говорил, даже риторика Левона выдает его планы с головой: буквально сегодня он снова критиковал Пашиняна, но иначе, чем в прошлом. Если раньше Кочарян-младший старался сильнее задеть Воваевича и постоянно ссылался на то, как хорошо и гордо жили армяне при его папаше Роберте, то сегодня фамилию Кочаряна-старшего он не упоминает вовсе.

Осталось только дождаться, когда сын решит признаться в своих планах и папаше, и многострадальным армянским избирателям".