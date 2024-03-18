Азербайджан занял первое место в антитеррористическом рейтинге мира Global Terrorism Index

В отчете "Глобальный индекс терроризма 2024" (Global Terrorism Index) представлен очередной рейтинг государств по уровню террористической угрозы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, среди стран с наибольшей террористической деятельностью и террористической угрозой на их территории первые места занимают: Буркина-Фасо (8,571), Израиль (8,143), Мали (7,998), Пакистан (7,916), Сирия (7,89) и Афганистан (7,825).

В вышеупомянутом рейтинге Иран (4,464) занял 26-е место, Турция (4,168) 29-е место, США (4,141) 30-е место, Россия (3,016) 35-е место, Франция (2,647) 38-е место, Норвегия (1,747) 53-е место, Армения (0,423) 76-е место, Объединенные Арабские Эмираты (0,233) 79-е место, а Литва (0,059) заняла 87-е место.

Индексы рейтинга Global Terrorism Index основаны на сложных расчетах террористических инцидентов, смертей, тяжелых последствий, заложников, борьбы с терроризмом, эффективности расследования терроризма и многих других показателей.

Азербайджанская Республика, как одна из самых безопасных стран в мире, заняла последнее место (89-е) в рейтинге террористической угрозы с индексом "0", наряду с Данией, Финляндией и Катаром.

Отчеты Global Terrorism Index, которые периодически публикуются Институтом экономики и мира (Institute for Economics and peace-IEP (IEP)), являются справочником для Организации Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и других международных организаций, академических институтов, мозговых центров, неправительственных организаций.

Как известно, ранее был обнародован долгожданный отчет Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) по результатам оценки Азербайджана за последние 5 лет, и результаты по критерию расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, были высоко оценены. В отчете MONEYVAL отмечается, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма, и власти продемонстрировали свою способность успешно проводить расследование подобного рода преступлений.

Как видно из международных отчетов, благодаря быстрому развитию, стабильности и спокойствию, достигнутым в результате исключительно успешной государственной политики, в том числе эффективной работы органов безопасности в области борьбы с терроризмом, Азербайджан поднялся на самый высокий рейтинг внутренней безопасности в мире.

Как сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: "Азербайджан сегодня - остров безопасности".

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