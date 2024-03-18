Совет ЕС обсудит нормализацию между Азербайджаном и Арменией

Совет ЕС обсудит процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС, передает в понедельник Day.Az.

Как сообщается, обсуждения пройдут в рамках заседания, которое состоится 18 марта.

"В повестку заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Брюсселе войдут, в числе иных вопросов, урегулирование отношений между Ереваном и Баку", - подчеркнули в ЕС.

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