https://news.day.az/politics/1645685.html Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан - ФОТО
18 марта завершился официальный визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджанскую Республику, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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