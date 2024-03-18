Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан

18 марта завершился официальный визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджанскую Республику, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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