Что обсуждали Байрамов и Столтенберг в Баку?

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

"Министр подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества Азербайджана с НАТО, в частности, совместной деятельности, осуществляемой в рамках программы "Партнерство во имя мира", которой в текущем году исполняется 30 лет.

Было отмечено, что наше сотрудничество, направленное на содействие международному миру и безопасности, также находит свое отражение в деятельности по реформированию, совершенствованию и повышению квалификации в соответствующей области.

Говоря о процессе подготовки Азербайджана к проведению в текущем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменению климата (COP29), министр упомянул, что с азербайджанской стороны были приняты соответствующие меры, чтобы наследие COP29 стало вкладом в борьбу с угрозой изменения климата.

Министр также подробно рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых в постконфликтный период, минной угрозе, представляющей самую большую опасность для проводимой деятельностьи, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Была подчеркнута важность поддержки международного сообщества в борьбе с минной проблемой, угрожающей безопасности наших граждан, а также проводимых реконструкционных работ.

Были доведены до внимания сложившиеся исторические условия касательно продвижения азербайджано-армянской мирной повестки дня, отмечено, что Азербайджан прилагает постоянные усилия для максимального использования созданных в этом направлении возможностей.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что образцовая деятельность Азербайджана во многих миротворческих миссиях в рамках сотрудничества с НАТО достойна похвалы, а также важность вклада нашей страны в энергетическую безопасность региона НАТО. В частности, была выражена уверенность в том, что в текущем году председательство нашей страны в COP29 будет способствовать синергии между сферами энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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