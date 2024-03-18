Бывший ПОП Марукян оскорбил председателя Европейского Союза

Бывший посол Армении по особым поручениям (ПОП) Эдмон Марукян в своем микроблоге в Х разместил оскорбительную публикацию в адрес председателя Европейского Союза Шарля Мишеля.

Никак не успокоится бывший ПОП, наверное мечтает опять вернуться во власть. Который работая в МИДе, ничего не делал, только время от времени выступал с провокационными выступлениями в социальных сетях. Бездельник и недоучка Марукян, который вообще ничем не отличался, на этот раз взялся за председателя Европейского Союза Шарля Мишеля. Видите ли, ему стыдно за поведение этого видного политического деятеля Бельгии и ЕС за то, что тот объективно оценил результаты внеочередных президентских выборов в Азербайджане и поздравил Президента Ильхама Алиева с переизбранием. Зависть съедает этого недоноска от того, что ему никак не удается вылезти из небытия и напомнить о себе. Эдмон Грачикович, пора замолчать раз и навсегда, пока коллеги из европейской партии не выкинули вас за недостойное поведение и оскорбительные высказывания в адрес политика, которому вы даже в подметки не годитесь.

Марукян, назвав Ш. Мишеля лицемером, перешел все возможные красные линии. Злость съедает бывшего ПОПа за то, что он ничего не смог сделать, чтобы спасти сепаратистов. Все его надежды на свой дорогой костюм, купленный за счет спонсоров из диаспоры, не оправдались, высокопарные слова, заимствованные у других, ничем не помогли. Это вы лицемер, господин бывший ПОП, когда вместо того, чтобы стремиться и призвать к миру, своими выступлениями разжигали уже затухший конфликт, надеясь на этой волне подняться на армянский политический Олимп.

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