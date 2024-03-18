Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с праздником Новруз

Продолжая укреплять свои позиции на освобожденных от оккупации территориях, доблестная азербайджанская армия вносит свой достойный вклад в процесс "Большого возвращения" и осуществление восстановительных работ на самом высоком уровне.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в поздравлении министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, адресованном личному составу азербайджанской армии.

"Уверен, что, будучи всегда верными Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и уставам, вы усилите свою боевую и морально-психологическую подготовку, свои навыки для достижения новых успехов на службе", - подчеркнул министр.

Почтив с глубоким уважением и почтением память сынов Родины, погибших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, З.Гасанов отметил, что члены семей шехидов и получившие ранения воины, ветераны войны всегда находятся в центре внимания государства, и благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой предпринимаются важные шаги в направлении улучшения их социально-бытовых условий, решения их проблем.

Он поздравил с праздником Новруз родителей военнослужащих-шехидов, их семьи, ветеранов, передал им наилучшие пожелания.

Также министр поздравил личный состав азербайджанской армии, пожелал ему крепкого здоровья, успехов на службе Родине.

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