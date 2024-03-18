Праздничные мероприятия в воинских частях проходят в закрытых условиях

Праздничные мероприятия в воинских частях проводятся в закрытых условиях.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az.

Так, согласно плану мероприятий, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в связи с праздником Новруз в азербайджанской армии проводится ряд мероприятий в войсках (родах войск), воинских частях, соединениях, а также в учебных заведениях специального назначения.

"На мероприятиях представлены концертные программы с участием творческих коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона. С учетом случаев заражения сезонными респираторными вирусными инфекциями ограничено участие членов семей и родственников военнослужащих, а также представителей общественности в ряде мероприятий, проводимых в воинских частях. Просим общественность с пониманием отнестись к мерам, принятым в рамках особого внимания к здоровью наших военнослужащих, для предотвращения случаев заражения личного состава респираторными вирусными инфекциями", - отмечается в сообщении минобороны.

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