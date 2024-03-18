Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

Представьте себе прекрасного бывшего посла, Арифа Мамедова, ныне Арифа Шахмарлы - карикатурное воплощение дипломатического деграданства. Толпа радикальных оппозиционеров с оборванными мыслями в соцсетях чуть ли не холили и лелеяли его, виртуально носили на руках как чудотворца, но оказалось, что чудо лишь в его мастерстве обворовывать. Сперва государственную казну - в бытность послом Азербайджана в Бельгии, в Нидерландах, и в Люксембурге, а потом в кресле главы постоянного представительства Азербайджана при Совете Европы.

И что он делал лучше всего, спросит внимательный читатель?

В сущности, ничего - делал вид, будто что-то делает! Подкупы, коррупция, искусное пение песен о том, как он борется с влиянием "тлетворного Запада и армянской диаспоры", - это всё его дела! Жаль, что его прыткость не распространялась на честность.

А кто это позирует на полуразложившейся сцене журналистического истеричного цирка? Пожалуйста, дайте место главному актеру - Севинджу Османгызы, бывшей журналистке с попкорном вместо вдумчивых умозаключений, рациональной аналитики, или же объективного освещения событий, как в Азербайджане, так и в мире. Так нет же, ее перлы сотканы из самых надоедливых лозунгов, липких инсинуаций и глупых выдумок. С.Османгызы не просто путает факты, выдает желаемое за действительность - она скрупулезно деформирует их до неузнаваемости!

И что мы имеем в результате? Симфонию сумасшествия и аплодисментов для двух этих героев - Мамедова и Османгызы. Они получают мелкие суммы от своих хозяев, хотя на них должны вешать бирки "Осторожно: говорит без остановки и без оснований". Их слова - мельчайшие песчинки в пустыне лжи, где даже камни скрываются от стыда.

Видите ли, эти две говорящие головы, эти два образа - всего лишь брошенные камни в стеклянном доме правды. Они громят, они кричат, но насквозь прозрачные стены остаются непоколебимыми. Их слова могут развлечь, но не заставят поверить в тотальную, и причем, безыскусную ложь.

Увы, нынче, когда посолы становятся мошенниками, а журналисты - клоунами, нам еще предстоит увидеть много смехуечек и забавных кульбитов на пути к истине.

Ариф Мамедов - это новоявленный Бендер псевдо оппозиционной тусовки, пытающийся убедить даже голубя, что он - ястреб. Его стремление к обману не знают границ: от вымышленных дипломатических успехов до искусного прятанья карманов, забитых весьма шелестящими бумагами. Он не просто искал способы обмана, он был искусным мастером выдумывания оправданий за свои деяния.

С.Османгызы, в свою очередь, как грустный тапер в цирке, виртуозно выходит на виртуальную арену, покрывая свои пошлые номера слоем примитивной пропаганды.

За каждым его словом стоят не радение за страну и граждан Азербайджана, а корысть и жажда. Причем, неуемная, бескрайняя жажда, иссушившая все остатки разумной деятельности.

Так что же получается, когда эти два субъекта соединяют свои усилия? Это получается зрелище, которое даже Ярослав Гашек был бы горд видеть! Это пьеса абсурда, в которой каждый акт - это новый скачок в безумие, новая пируэтка в вальсе ложи и лицемерия.

Под ширмой их словесных коктейлей скрываются не доблестные актеры, а лишь обычные мошенники, готовые продать свою душу за кусок славы и каплю власти.

И вот мы остаемся с двумя выборами: или смеяться над этим цирком абсурда, или поднять голос против этой чудовищной комедии. Пусть эти два героя продолжают вращать свои мельницы абсурда, но пусть мы не забываем, что правда всегда остается правдой, даже когда вокруг раздаются аплодисменты и шумный смех.

Ибо они танцуют под музыку манипуляций, служа интересам своих наемных господ.

Они - подмастерья вращения истиной на своей веретенице желаний, готовые поставить свои принципы на алтарь их властолюбивых властелинов.

Ариф Мамедов, с его театром обмана и хищными инстинктами, напоминает маскарадного палача, которому поручено исполнить приговор над правдой. Он пытается пленить среднестатистического зрителя YouTube канала С.Османгызы своей лживой речью. Его истерика, бубнеж и заявления - лишь пыль в глаза, маскирующая его настоящие намерения: запутать, обмануть и обогатиться на чужом страдании.

Севиндж Османгызы, с его рукояткой примитивной пропаганды и веером искаженных фактов, напоминает собой капризного мима, который танцует перед толпой, извиваясь и изгибаясь, но несет в себе лишь пустые жесты и маски. Его слова - это не истина, а скрипка в руках скрипача, который играет на струнах своего хозяина, подстроившего его инструмент под свой мрачный концерт лжи и манипуляции.

И вот, когда эти две тени абсурда соединяют свои усилия, создается симфония беспредела, где правда - это проклятый аккорд, поглощенный тенями искажений и лжи.

В мире информационных туманов и политической манипуляции каждое слово, произнесенное публичными фигурами, может быть как оружием правды, так и инструментом лжи. В этой непрекращающейся битве за внимание и власть, бывший посол Ариф Мамедов, он же Ариф Шахмарлы, и как-бы журналист Севиндж Османгызы, несмотря на свои прошлые провалы и уличения в коррупции, продолжают свой карнавал ложи и предвзятости.

Недавний визит генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Баку стал поводом для новой волны искажений и утверждений со стороны этой пары самозваных аналитиков. Под прикрытием своих политических амбиций и пристрастий, они в своих комментариях постоянно пытаются выдать желаемое за действительное, играя роль злобных провокаторов и теневых манипуляторов.

Они открыто врали, утверждая, что граждане страны не поддерживают власть и активно препятствуют ее деятельности. Это наглая попытка выдать свои собственные предпочтения и пожелания за мнение народа, забывая, что их слова несут только искаженную реальность, но не истинное отражение общественного мнения.

Особенно характерно, как они выполняют заказ своих хозяев, подчиняя свои комментарии политическим интересам и влиянию внешних сил. Их словесные экзерсисы полны предвзятости и искажений, они играют роль верных слуг, готовых продать свою душу ради моментальной выгоды.

Подобные фигуры, как Мамедов и Османгызы, являются частью широкой сети манипуляции и дезинформации, стремясь убедить общество в том, что их взгляды и анализ - единственно правильные. Однако под этой маской аналитического авторитета скрывается лишь тень лжи и ненависти, стремящаяся проникнуть в умы и сердца общества.

В этом мире политической псевдоаналитики и публичной лжи, нужно быть бдительными, отвергать предвзятость и демонстрировать верность правде, фактам и реалиям.

И пусть эти гротескные лжеаналитики останутся на периферии общественного внимания, пока правда и честность возносятся над их искаженными идеями и пропагандой.

Такой жалкой, такой неумелой и отвратительной...