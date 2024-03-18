НАТО работает над согласованием нового рамочного документа по сотрудничеству с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал посетивший с официальным визитом Азербайджан генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы работаем над согласованием нового рамочного документа по сотрудничеству между НАТО и Азербайджаном. В этом документе основное внимание будет уделено вопросам совместной деятельности, и главной целью здесь является работа по адаптации Вооружённых сил Азербайджана к стандартам НАТО. Мы также уделяем внимание вопросам военного образования. Это будет способствовать развитию взаимной деятельности между сторонами. В то же время мы рассматриваем и другие направления, где мы можем развивать наше сотрудничество в будущем. Все это еще больше сблизит стороны, и я думаю, что это будет взаимовыгодно", - сказал генсек НАТО.

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