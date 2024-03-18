Очередная мечта, ставшая реальностью благодаря стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Год назад это казалось очень сложно и непонятно когда достижимой перспективой - праздник Новруз в Ханкенди. Но в том и состоит уникальность стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что в ее финале мы становимся свидетелями очередного чуда. Иначе и не назовешь ситуацию, при которой наша страна добивается все новых исторических побед, преодолевая противодействие ведущих мировых держав.

Да, как справедливо отметил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в 2021 году праздничный костер был разожжен в Шуше, в 2022 году - в Суговушане, в прошлом году - в селе Талыш, а в этот раз - в городе Ханкенди. Он, особо подчеркну, ни словом не обмолвился о своей исторической заслуге в достижении этих целей. И в этом тоже был особый стиль поведения главы нашего государства. Это стиль поведения великого полководца, который ценит подвиг своей армии.

Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев помянул сегодня наших шехидов, воздал должное их самоотверженности, профессионализму, героизму. Это был правильный шаг со стороны исторической Личности, которой нет смысла кому-либо и что-либо объяснять и доказывать. Да, за Президента Азербайджана Ильхама Алиева говорят его достижения. Одним из которых является то, что шесть месяцев назад в результате продолжавшейся менее суток антитеррористической операции мы полностью восстановили свой суверенитет, и сегодня территориальная целостность Азербайджана полностью обеспечена.

Все это произошло, несмотря на попытки Армении, мирового армянства. Франции и иных стран воспрепятствовать торжеству справедливости. Какие только гневные заявления не озвучивали в адрес нашей страны представители различных международных организаций, которые делали вид, что не понимают главного - Азербайджан вправе восстановить свои суверенитет и территориальную целостность в полном объеме.

Все их усилия по поддержке сепаратизма на нашей земле в итоге оказались тщетными. Нелепыми, в конечном итоге, оказались и хвастливые речи, что звучали из уст Рубена Варданяна, Араика Арутюняна и прочих лидеров карабахской хунты?! Араик, помнится, даже сидячую забастовку устроил в палатке. Сейчас он настолько освоился в небольшом помещении с видом на небо в клетку, что уже вспоминает азербайджанский язык и даже дал интервью одному из отечественных телеканалов. Варданян и прочие руководители хунты до такой стадии еще не созрели, но процесс идет в нужном направлении.

Что до массовки, прикрываясь которой данная хунта осуществляла грабеж наших земель даже после окончания 44-дневной войны, то она осела в Армении. Кто-то открыл в ереване кафе или ресторан, предлагая посетителям блюда армянской кухни, при ближайшем рассмотрении оказывающиеся азербайджанскими. Кто-то регулярно ходит на пикеты, сетуя на невнимание армянского государства к своим проблемам.

А кто-то просто "делает ноги". Как свидетельствуют данные, представленные армянским СМИ в правительстве этой страны, за почти пять месяцев из Армении выехали и не вернулись 7 825 карабахских армян. Странно, что никто из критиков Азербайджана, привыкших высасывать сенсацию из пальца, не критикует официальный Ереван за принуждение карабахских армян к бегству из Армении. Впрочем, это и не удивительно. Не хотят они кусать кормящую их руку.

Да и как им всем признаться в том, что имела место банальная и примитивная неспособность реально оценить новую реальность?! Правда ведь была озвучена Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и она состояла в том, что он предупреждал Армению и ее покровителей о том, что ими не сделаны правильные выводы из итогов 44-дневной войны. "Если бы стало уроком, то в проведении антитеррористической операции не было бы необходимости", констатировал глава нашего государства.

Это было, в том числе, и еще одно, новое предупреждение для Армении и ее покровителей. Азербайджан раз за разом говорит о важности подписания мирного соглашения с Арменией, необходимости установления атмосферы стабильности и процветания на Южном Кавказе. Но пока мы не видим конкретных шагов с армянской стороны в этом направлении. Наоборот, мы слышим надуманные обвинения в адрес Азербайджана, какие-то манипуляции и провокации в отношении нашего государства.

Это не просто преступление, это ошибка. И Азербайджан уже доказывал и еще раз способен доказать это. Пока же, продолжается процесс восстановления наших земель, возвращения туда тех, кто почти три десятилетия жил мечтами встретить праздник Новруз в Шуше, Лачине, Кельбаджаре, Физули, Ханкенди. Все это стало возможным только благодаря героизму наших шехидов и блестящей стратегии побед Президента Азербайджана Ильхама Алиева.