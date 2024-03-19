Генсек НАТО о важности достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Для НАТО очень важно установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал посетивший с официальным визитом Азербайджан генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Для нас очень важно установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Я приветствую месседжи Президента Ильхама Алиева в ходе нашей встречи. Президент Ильхам Алиев четко заявил, что сейчас обе страны ближе к мирному договору, чем когда-либо прежде. Ряд вопросов еще предстоит решить, но я уверен, что Азербайджан и Армения видят возможность подписать мирный договор. Достижение мира и стабильности в регионе очень важно для жителей региона. Это также очень важно с точки зрения привлечения инвестиций и создания условий для процветания. Потому что мы знаем, что мир и стабильность являются главными условиями экономического развития и возрождения. Мир и безопасность в регионе играют важную роль с точки зрения международного мира и безопасности. Поэтому достижение прочного мира также отвечает интересам союзников НАТО. Я твердо верю, что будет сделано все для достижения прочного мира и безопасности", - сказал генсек НАТО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!