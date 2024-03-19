Франция вновь наблюдает, как история пишется без нее

Франция вновь видит, как история пишется без нее.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в статье главного редактора онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известного французского журналиста Жан-Мишеля Брюна.

"Есть ли какая-то реальная последовательность во французской внешней политике? Эмманюэль Макрон превратил словосочетание "в то же время" в свое исповедание веры. Это позволяет ему говорить все и противоположное всему в течение нескольких часов. Это также позволяет ему говорить без умолку, везде появляться, словом, существовать, даже если для этого придется говорить "белое" в понедельник и "черное" во вторник.

26 февраля президент Франции был в центре внимания со своим заявлением о том, что "нельзя исключать отправку войск в Украину". Это было громкое заявление, которое выбило ветер из парусов его европейских коллег, которые немедленно призвали его соблюдать правила. Но это вряд ли тронуло Эмманюэля Макрона, который был удовлетворен своими высказываниями и опираясь на свой любимый девиз, заявил 12 марта в Национальном собрании наряду с "в то же время", что "Франция является силой, обеспечивающей мир", и поклялся, что у него нет никаких разногласий со своими европейскими союзниками. Все попытки Франции в арбитраже закончились горьким провалом, не говоря уже об ее участии в Минской группе по разрешению конфликта на Кавказе, его встрече с Владимиром Путиным или его нерешительной позиции по поводу боевых действий в секторе Газа", - пишет Брюн.

Автор отмечает, что 14 марта дружественный СМИ Макрон в очередной раз устроил шоу в сюрреалистическом телеинтервью, в котором повторил, что военное решение "нельзя исключать", поскольку "Россия не может и не должна выиграть эту войну", что является "экзистенциальным вопросом для Франции и Европы в целом".

"Эта позиция, описанная значительной частью политического класса как "разжигающая войну" речь Матамора, была предложена некоторыми военными советниками Путина во имя теории "стратегической двусмысленности", которая заключается в сохранении угрожающей полувысказанной неопределенности относительно своих намерений, чтобы запугать противника и отговорить его от дальнейших действий.

Эта стратегия мастерски используется в отношении ближневосточного конфликта, где Франция, как обычно, сразу же присоединилась к американской позиции, безоговорочно осудив нападения ХАМАС, члены которой сразу же были названы руководством Франции "террористами. Но затем Франция была вынуждена признать, что события в Газе невыносима. В интервью 14 марта Эмманюэль Макрон защищался от любых намеков вассальной зависимости от Нетаньяху, заявив: "Я никогда не говорил, что Израиль имел абсолютное право защищать себя"", - говорится в статье.

Брюн отмечает, что со временем под давлением американского народа, который, в отличие от Франции, дает справедливую оценку действиям ЦАХАЛ, Джо Байден изменил свою риторику, заявив, что "Нетаньяху приносит Израилю больше вреда, чем пользы".

"Прежде всего, он отметил, что признает убийство 30 000 палестинцев, тем самым ткнув носом тем, кто ранее оспаривал эту цифру. В отсутствие четкого видения того, каким должен быть глобальный баланс и геополитическое положение Франции, ни французы, ни его союзники не понимают, куда именно хочет вести свою страну глава государства. Прежде всего, это стратегическое блуждание в сочетании с другим лейтмотивом Эмманюэля Макрона, его знаменитым "во что бы то ни стало", беспокоит французов, которые задаются вопросом - не им ли скоро придется платить по счетам.

Когда дело доходит до политики Франции на Кавказе, непоследовательность достигает максимума. Франция осуждает Азербайджан за освобождение своих территорий от 28-летней армянской оккупации, но "в то же время" поддерживает Украину, подвергшуюся вторжению и угрозе оккупации со стороны России. Она участвует в санкциях, введенных против России, но признает, что ее друг - Армения, которая является союзником Ирана (одной из любимых целей Франции), обходит эти санкции. Какая мешанина!" - упоминается в статье.

Автор также пишет, что такому отношению все же есть очень хорошее объяснение.

"Не имея последовательной внешней стратегии, Франция руководствуется внутриполитическими соображениями. Могущество армянского лобби во Франции и его значительный электоральный вес в трех крупнейших городах Франции во многом объясняют официальную позицию Франции. Но это не единственная причина. Смещение крыла политики Макрона заставило его полагаться на легкомысленные теории, такие как "христианские корни Франции", чтобы оправдать свою безоговорочную поддержку Армении или, по крайней мере, ее самой националистической ветви во имя предполагаемого "столкновения цивилизаций", хотя Азербайджан следует рассматривать как модель инклюзивного секуляризма. Навязчивое желание Макрона существовать на политической арене и здесь привело его к риторическим эксцессам в виде обещаний поставлять оружие в Армению. Заинтересованные стороны в значительной степени привержены двустороннему мирному процессу, не беспокоясь о французском "оводе". После печального результата своего участия в Минской группе Франция вновь наблюдает, как история пишется без нее", - отмечает в заключении Брюн.

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