Как Пашинян армян успокаивал

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян успокаивал армян.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян накануне ездил по селам. Да не простым, а особенным - по тем, что до сих пор контролируются Ереваном, но входят в состав Азербайджана.

Жителей сел надо было успокоить, потому что там уже начинаются бунты. Сельчане собирают отряды самообороны, обещают митинги, потому что уходить с азербайджанской территории не хотят.

В общем, не смог Пашинян с ними справиться. Сколько ни болтал, все без толку.

Может, стоило сказать им просто: Hər şey yaxşı olacaq! Села-то азербайджанские, может так до них быстрее бы дошло?

Автор - HSF

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