Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждали важность стабильности на Южном Кавказе, которая важна для евроатлантической безопасности в условиях более опасного мира. Армения и Азербайджан сегодня имеют шанс достичь продолжительного мира после многих лет конфликта. Поэтому я призываю к заключению соглашения, которое откроет путь к нормализации отношений и к продолжительному миру для ваших народов", - заявил Столтенберг во время совместного пресс-подхода с Пашиняном в Ереване в ходе своего первого визита в Армению.

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