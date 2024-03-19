Татоян попусту сотрясает воздух

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Ох уж эти бывшие... Бывший омбудсман Армении Арман Татоян высказался по поводу поездки Никола Пашиняна в Тавуш и сделанных премьером там заявлений. Высказался, конечно же, в самом негативном свете, назвав намерения Пашиняна незаконными. По мнению Татояна, возвращение Азербайджану четырех сел "это незаконный процесс, противоречащий международным правилам, с перспективой массовых нарушений прав человека и угрозы безопасности". Бывший считает, что "Азербайджан не остановится на достигнутом". Дальше - еще страшнее. В окрестностях тавушских сел появятся азербайджанские военные, что приведет к их изоляции, под угрозой окажутся армяно-грузинские коммуникации, стратегические объекты и так далее.

В общем, жуть.

Пардон, а почему это возвращение Азербайджану оккупированных в начале 90-х азербайджанских сел не соответствует международному праву? Где такое написано? Кто сказал Татояну, что права незаконно поселившихся в азербайджанских селах армян стоят выше территориальных прав Азербайджанского государства? То, что в этих селах сегодня живут армяне, никак не лишает Азербайджан прав на эти территории. Армянский принцип "заселились, значит - наше" работает только в воображении Татояна. Никто не приглашал армян заселяться в села, "очищенные" от азербайджанцев. Они сделали это самовольно. На что рассчитывали и кому поверили - это их проблемы.

Бывший омбудсмен неправильно подходит к вопросу и напрасно старается педалировать тему прав человека. В данной ситуации они вторичны. Азербайджан восстанавливает свои права на основе международных норм и принципов. Да, при этом в пикантной ситуации окажутся сотни незаконных заселенцев, но это не наша забота, а забота армянского государства. Татояну вместо разведения паники, следует сконцентрироваться на решении этой задачи, если уж он так печется о правах человека. Пусть добивается от властей содействия переселенцам. В этих селах проживает не так уж много народу, а в Армении полно опустевших сел, куда можно этих людей переместить.

Понравилась идея? Дарим.

Татоян прав только в одном - возвращение армянской стороной четырех оккупированных приграничных сел Азербайджану не имеет отношения к процессу делимитации. Процесс делимитации начнется только после того, как все подлежащие возврату территории будут возвращены. Тогда можно будет начать проводить границу. А сейчас, пока продолжается оккупация части наших территорий, о какой границе может идти речь. Неужели, бывший омбудсмен думает, что граница будет чертиться в зависимости от того, где живут и где не живут армяне?

Любят же наши соседи понапрасну сотрясать воздух. Им давно стоило бы уяснить, что Азербайджан не делает ни одного шага, который нельзя было бы обосновать с точки зрения международного права. Проще говоря, он делает то, на что имеет право с точки зрения международных норм. Если говорить о категориях морали, истории и справедливости, то за содеянное Армения должна была бы, конечно, расплатиться очень и очень дорого. Но Баку старается не выходить за рамки, и соседям лучше не провоцировать его. А то ведь он может разозлиться.