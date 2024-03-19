Все планы желавших помешать справедливому делу Азербайджана потерпели фиаско - Азер Гараев
Все планы желавших помешать справедливому делу Азербайджана потерпели фиаско.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.
"Победоносный азербайджанский народ впервые отмечает праздник Новруз на всей территории страны, в том числе в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Ходжавенде, Карабахе и Восточном Зангезуре. То, что Президент Ильхам Алиев разжег костер по случаю Новруза в городе Ханкенди, поздравив азербайджанский народ с праздником, имеет особое символическое значение", - сказал Гараев.
Он отметил, что в советское время праздник Новруз пытались стереть из памяти азербайджанского народа. "Торжественное празднование Новруза в нашей республике началось с 1969 года, когда к руководству страной пришел Гейдар Алиев. И это стало еще одной наглядной демонстрацией его неиссякаемой любви к своему народу, древней, богатой истории страны, культуре, национальным обычаям и традициям народа. Великий лидер всегда всем сердцем верил в освобождение находившихся под оккупацией земель Родины и в то, что на этих землях будут отмечаться Новруз и другие национальные праздники. Именно поэтому празднование Новруза в этом году на наших освобожденных территориях, в том числе в Ханкенди, имеет большое значение. Праздничный костер по случаю Новруза, который разжег в городе Ханкенди Президент Ильхам Алиев, символизирует конец многолетней тоски по Родине", - сказал он.
Политолог добавил, что глава государства, поздравляя азербайджанский народ, коснулся ряда важных моментов. "Президент Азербайджана в очередной раз заявил, что азербайджанское государство никого не боится, не сторонится и проводит независимую политику. Все планы тех, кто хотел различными способами помешать справедливому делу Азербайджана, потерпели и терпят фиаско. Азербайджан самостоятельно восстановил справедливость, освободив свои земли от оккупации", - сказал он.
Гараев подчеркнул, что процессы возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли, восстановления разрушенных армянами домов, исторических памятников ведутся с большим воодушевлением. "Наш народ является свидетелем этой героической летописи. Наши граждане, вернувшиеся на освобожденные от оккупации земли, отныне будут с большой гордостью и радостью отмечать все праздники в родных краях", - сказал он.
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