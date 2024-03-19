Все планы желавших помешать справедливому делу Азербайджана потерпели фиаско.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Победоносный азербайджанский народ впервые отмечает праздник Новруз на всей территории страны, в том числе в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Ходжавенде, Карабахе и Восточном Зангезуре. То, что Президент Ильхам Алиев разжег костер по случаю Новруза в городе Ханкенди, поздравив азербайджанский народ с праздником, имеет особое символическое значение", - сказал Гараев.

Он отметил, что в советское время праздник Новруз пытались стереть из памяти азербайджанского народа. "Торжественное празднование Новруза в нашей республике началось с 1969 года, когда к руководству страной пришел Гейдар Алиев. И это стало еще одной наглядной демонстрацией его неиссякаемой любви к своему народу, древней, богатой истории страны, культуре, национальным обычаям и традициям народа. Великий лидер всегда всем сердцем верил в освобождение находившихся под оккупацией земель Родины и в то, что на этих землях будут отмечаться Новруз и другие национальные праздники. Именно поэтому празднование Новруза в этом году на наших освобожденных территориях, в том числе в Ханкенди, имеет большое значение. Праздничный костер по случаю Новруза, который разжег в городе Ханкенди Президент Ильхам Алиев, символизирует конец многолетней тоски по Родине", - сказал он.

Политолог добавил, что глава государства, поздравляя азербайджанский народ, коснулся ряда важных моментов. "Президент Азербайджана в очередной раз заявил, что азербайджанское государство никого не боится, не сторонится и проводит независимую политику. Все планы тех, кто хотел различными способами помешать справедливому делу Азербайджана, потерпели и терпят фиаско. Азербайджан самостоятельно восстановил справедливость, освободив свои земли от оккупации", - сказал он.

Гараев подчеркнул, что процессы возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли, восстановления разрушенных армянами домов, исторических памятников ведутся с большим воодушевлением. "Наш народ является свидетелем этой героической летописи. Наши граждане, вернувшиеся на освобожденные от оккупации земли, отныне будут с большой гордостью и радостью отмечать все праздники в родных краях", - сказал он.

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