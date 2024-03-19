Госдеп США отреагировал на заявления Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном

В Государственном департаменте США отреагировали на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости скорейшей демаркации границы с Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Day.Az, в ходе сегодняшнего брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что США уделяют пристальное внимание этому вопросу.

"Это вопрос, которому мы продолжаем уделять пристальное внимание. Это то, на чем не только госсекретарь, но и помощник госсекретаря О'Брайен, а также старший координатор Боно продолжают концентрироваться, взаимодействуя с соответствующими сторонами", - сказал он.

Отметим, что сегодня Пашинян заявил, что "в конце недели будет война", если страна не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

"Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны", - сказал он.

По словам Пашиняна, "Армения не должна допустить войны с Азербайджаном", поэтому нужно пойти на "корректировку границы". По словам премьера Армении, "есть реальная возможность" начать процесс делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Напомним, что 7 марта на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась седьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

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