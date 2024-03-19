Словоблудие Йенса Столтенберга в Ереване: куда оно его заведет?

Автор: Акпер Гасанов

"Начал хорошо, не разменивайся на детали, говори о главном!", призывал Остап Бендер дворнику Тихону в кинофильме "12 стульев". Нечто подобное наблюдали мы и в ходе визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Ереван. Он посвятил треть выступления в Ереване войне в Украине. "Война в Украине отрезвляющее напоминание о ценности мира. Я приветствую вашу солидарность Украине", - заявил генсек НАТО на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Насчет отрезвляющего воздействия войны в Украине генсек НАТО мог бы рассуждать в иной компании. Например, в компании руководителей стран, входящих в Североатлантический Альянс. Это ведь они не приняли Украину в НАТО еще в 2008 году, на саммите НАТО в Бухаресте, хотя тогда в Киеве были очень большие ожидания в этой связи. Впрочем, не приняли тогда в НАТО и Грузию. В итоге, уже в августе 2008 года имела место российско-грузинская война.

Как бы, и ежу понятна следственно-причинная связь в этом вопросе. Понятно и то, что в первые месяцы российско-украинской войны руководство НАТО и ведущих стран Альянса занимало выжидательную позицию, не оказывая большой помощи официальному Киеву. Да и до сих пор Украина не получила твердых гарантий вступления в НАТО. И именно такая позиция НАТО является отрезвляющей для многих стран, в том числе и для Азербайджана.

Наша страна является внеблоковым государством, которое не стремится к членству в НАТО, но имеет прекрасные отношения с Альянсом. Кроме того, военно-политический союз у нас имеется с Турцией, армия которой является второй по боеспособности в НАТО, после американской. Да и с Италией, и с иными странами-членами НАТО у нас развито военно-техническое сотрудничество. Большего нам и не нужно.

Ведь, свои суверенитет и территориальную целостность Азербайджан восстановил без какой-либо поддержки со стороны НАТО. Наоборот, это в НАТО принялись изучать победный опыт Азербайджана. Так что, не нам должны быть адресованы отрезвляющие напоминания о ценности мира, а официальному Еревану. В Азербайджане слишком много лет призывали Армению к миру на основе международного права. Но, в Ереване методично шли по пути провокаций. Придя, в итоге, к череде военно-политических фиаско.

Жаль, что генсек НАТО не стал четко и ясно указывать на это обстоятельство, будучи в Ереване. При этом, он решил указать на солидарность Армении с Украиной. Вот тут и возникла аналогия с диалогом между "великим комбинатором" и дворником Тихоном. Хотелось бы, чтобы генсек НАТО не разменивался на мелочи и, говоря о главном, четко указал бы на то, в чем собственно говоря выражается армянская солидарность с Украиной?

По части Азербайджана все более, чем понятно. Официальный Баку всегда и четко заявлял и о приоритете принципа территориальной целостности. Армения же, покуда держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, не могла придерживаться того же принципа. Ибо, она сама была государством-оккупантом. И она прекрасно себя чувствовала в этой роли. Достаточно вспомнить многочисленные провокации руководства Армении, включая известный крик Пашиняна о том, что "Карабах-это Армения и точка".

Отрезвление, о котором говорил генсек НАТО, пришло к Пашиняну и его команде после поражения Армении в 44-дневной войне. Да и то- неполноценное. Армения продолжала финансировать и вооружать карабахскую хуету, вынудив официальный Баку осуществить однодневную анти-террористическую операцию в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Так что, не война в Украине, а полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности повлияло на позицию официального Еревана.

При этом, до сих пор мы не разу не слышали от Никола Пашиняна четкого заявления о том, что Армения поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Тогда как Президент Азербайджана Ильхам Алиев, МИД нашей страны неоднократно выступали с подобными заявлениями в поддержку Украины. Слыша в ответ от руководства Украины слова благодарности за такую позицию.

Может генсек НАТО привести хотя бы один пример благодарности со стороны руководства Украины в адрес руководства Армении за поддержку суверенитета и территориальной целостности? Нет, не может. Потому, что таких заявлений не было. А что было? Был вояж в Киев гражданской жены Никола Пашиняна. Там она умудрилась использовать предоставленную украинской стороной возможность для выступления для озвучивания лжи про нашу страну.

Если это и есть пример "поддержки Украины" со стороны Армении, то у генсека НАТО галлюцинация. Реальность же состоит в том, что вся помощь Армении для Украины состоит в небольшом количестве ноутбуков, которые Анна Акопян передала украинским школьникам. Причем, оплачивала все это армянская диаспора Украины. Можно ли это сравнить с гуманитарной помощью Украине, которую с первых дней войны оказывал Азербайджан? Невозможно.

Так о чем тогда говорит генсек НАТО? Ответ очевиден- он сотрясает воздух. Обходя, при этом, действительно важные темы. Например, тему содействия Армении в обходе западных санкций, введенных против России. Масштабы "параллельного экспорта" шокирующие и об этом не раз заявлялось и писалось. То есть, у Йенса Столтенберга была возможность не размениваться на детали и говорить о главном. Но он пошел иным путем. Я даже знаю, куда эта дорога его в итоге приведет, но не буду писать об этом в данной статье. Уверен, что читатели и без меня все поняли. Так что, совершая это путешествие, генсек НАТО может нести любую ахинею. На реальный расклад сил в нашем регионе эти его речи никак не повлияют.