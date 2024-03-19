Рыжая свинья Пегов хочет в Тавуш

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как проармянский провокатор Семен Пегов хочет посетить Тавуш, а попадет в Газах

Day.Az представляет публикацию:

Можно вечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, и как истерит Семен Пегов при упоминании Азербайджана.

На этот раз эта рыжая свинья расхрюкалась на тему возвращения Азербайджану сел на границе. У Пегова и Азербайджан уже в НАТО, и душа болит, и переживания за почему-то родную ему якобы Армению, и критика всех и вся - от Баку и Анкары, до Брюсселя и Еревана.

Заканчивает свою истерику наш гадрутский недобиток картинным: "Я русский и я не прощу. И Товушские села тоже".

Так сильно переживает за Тавушскую область Армении, что ее название второпях с ошибкой написал.

Пегов, очень хочешь в Тавушские села? Приезжай. Вот только уезжать придется не из Тавушской области Армении, а из Газахского района Азербайджана. Уверен, что получится?

Автор - HSF