В Ханкенди обнаружены боеприпасы и оружие

В городе Ханкенди обнаружены и изъяты 190 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Об этом в среду Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

"В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 19 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 2 автомата, 1 пистолет, 4 гранаты, 2 гранатомета, 10 магазинов для патронов, 190 патронов различных калибров и другие боеприпасы", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!