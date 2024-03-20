Cлуга армян Ариф Юнус выслуживается перед хозяевами в Европарламенте

Автор: Байрам Эльшадов

Европарламент, являющийся возможно самым антиазербайджанским учреждением на планете, никак не успокоится. Проводящий почти каждый день какое-либо мероприятие направленное на продвижение риторики,а также на создание негативного восприятия Азербайджана в Европе, и в мире. На прошедшую в европейском законодательном органе конференцию были приглашены ярые противники Азербайджана, включая депутатов армянского парламента, посла Армении в Бельгии, а также прочие "деятели" с, мягко говоря, сомнительной репутацией, наподобие Арифа Юнуса.

Конференция была посвящена вопросу о террористах, которых Азербайджан справделиво арестовал после подписания трехстороннего заявления. В Европе продолжают использовать другие термины, называя их "пленными".

Антиазербайджанская тусовка в Европарламенте поставила себе четкую задачу - распространить ложь в надежде на то, что это станет рычагом давления на Баку. Но в чьих руках? Позиция европарламента не является официальной позицией ЕС, да и в блоке прекрасно осведомлены о том, что закондательному органу доверять особо не стоит. Всему причиной является то, что большинство евродепутатов попадают под влияние лоббистов и коррупции, которая является системной проблемой данного органа.

Также странно, что европейцы не думают, что армяне занимаются откровенным искажением фактов. Ведь если рассмотреть ситуацию, то видно несколько важных аспектов из-за которых называть этих лиц "пленными" нельзя. Самый важный из них связан с тем, что они попали на территорию Азербайджана уже после подписания трестороннего заявления с явным намерением проводить диверсионную деятельность на территории иностранного государства. Следовательно, на "армянских солдат" положения заявления не распространяются.

Второй момент заключается в том, что ни Европарламент, ни Армения, ни какой-либо орган иного иностранного государства, или международная организация не имеют юрисдикции над территорией Азербайджана. С той секунды как они ступили на территорию Азербайджана, на них распространяются законы нашей страны.

Вот как выслуживается перед своими хозяевами Ариф Юнус:

"Все судебные дела в отношении армянских военнопленных в Баку противоречат не только международному праву, но и самой конституции Азербайджана", - сказал он, при этом не потрудившись предоставить какие-либо доказательства. Просто потому, что их у него нет.

Антиазербайджанские силы и различные предатели могут продолжать вести бесполезные дискуссии, считая, что они приведут к чему-либо. Это пустое занятие. Ведь, несмотря на все их попытки, Баку продолжает оставаться важным партнером для ЕС. А если армяне так переживают о судьбе своих диверсантов, то может не надо было отправлять их в Азербайджан? Особенно учитывая то, что намерения и цели руководства Армении, как и отданные ими приказы, являются очевидными для всех.