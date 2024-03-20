Фарисейство Пашиняна под вывеской "демократии"

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о фарисействе премьер-министра Армении Никола Пашиняна под вывеской "демократии".

Day.Az представляет публикацию:

Чесать языком - второе любимое занятие Пашиняна после покупки идиотских кепок. Отказать себе в возможности выступить на крупнейшем международном мероприятии для любителей бесполезно чесать языком - саммите за демократию - Воваевич ну никак не мог.

И оторвался как мог. Договорился армянский премьер до того, что оказывается восстановление территориальной целостности страны - это ... агрессия!

Согласно Николу, восстановление территориальной целостности Азербайджана - это "агрессия недемократических сил".

Большего фарисейства и демагогии придумать бывший главный редактор небольшой городской газеты придумать не мог. Оказывается, Армения при этом привержена миру, а Азербайджан - нет.

Пашинян намеренно смешивает понятие "демократия" с оккупацией территории соседнего государства на протяжении 30 лет. Большего лицемерия, наверное, никто до сих пор не допускал в своих выступлениях. Воваевич пошел на рекорд!