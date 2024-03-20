Пашинян дал задний ход )))

Автор: Байрам Эльшадов

Ох, и тяжело де нынче приходится Николу Воваевичу. Продолжает извиваться как уж, раз за разом веселя внутреннюю и внешнюю аудиторию. Да и что ж здесь удивительного, ведь человек совершенно случайно попал в большую политику. Теперь барахтается как может.

Дело в том, что во время визита в Ереване генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "благодарен Армении за солидарность по вопросу Украины". Данное высказывание вызвало всплеск эмоций у армянской оппозиции. В ходе правительственного часа в парламенте член фракции "Айастан" Агнесса Хамоян в этой связи поинтересовалась, насколько это было согласовано с армянской стороной.

И что же ответил бородач в кепке? В очередной раз армянскому премьеру пришлось давать заднюю, сказав, что Столтенберг в Ереване не обязан был согласовывать с властями свое заявление. Тем самым Никол Воваевич решил снять с себя ответственность и избежать последствий. Мол это была инициатива Столтенберга, а я не я, и хата не моя.

Ну-ну. Разве, господин Пашинян, у вас впервые такое шарахание из стороны в сторону? А когда же состоится выход Армении из ОДКБ, чем вы временами грозитесь? А может и в этом случае скажете, что виноват не я, а коварный спичрайтер, который подбросил бумажку с неправильным текстом?

Не стесняйтесь Воваевич, все уже привыкли, как вы даете задний ход )))