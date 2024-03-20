Стоны лузеров в центре Еревана: торговля страхом не приносит дивидендов

Автор: Акпер Гасанов

"Этот стон у нас песней зовется", писал российский поэт Николай Некрасов в своем стихотворении под названием "Размышления у парадного подъезда". Были там и такие строки: "И несут эти люди безвестные неисходное горе в сердцах". Поразительно, но в современной Армении, которая явно пытается продать Западу свою готовность играть роль антироссийского государства, при этом получая от союза с Россией максимальные прибыли, тоже слышен стон.

Вы будете сильно удивлены, но сегодня в Ереване на площади Свободы опять собралось то, что армянские СМИ назвали митингом. В реальности же это была сходка, иначе и не назовешь, тех самых безвестных людей, что несли в своих сердцах неисходное горе в связи с потерей возможности жить на оккупированных территориях Азербайджана. Да, немалая часть карабахских армян уже уехала из Армении, увидев неспособность последней решить их проблемы. Ну а оставшиеся стонут.

И этот стон у них митингом зовется. Стонут и пикетируют вчерашние оккупанты часто, но только пользы от их завываний нет никакой. Руководство Армении исходит из своих планов, а не из хотелок тех, кто более четверти века жил на оккупированных территориях Азербайджана и вынужден был покинуть их по итогам 44-дневной войны и однодневной анти-террористической операции. Другое дело, что постонать, но уже со своим репертуаром, к уже стонущим присоединяются и разного рода армянские политические прохиндеи.

Сегодня, например, решил напомнить о себе первый министр иностранных дел независимой Армении, экс-кандидат в президенты РА, лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян. Напомню, что именно он был главным оппонентом третьего президента Сержа Саргсяна на выборах главы армянского государства в 2013 году. Тогда Ованнисян получил более 37 процентов голосов избирателей. После выборов он заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, что впрочем не помешало ему позже встретиться с Саргсяном, по сути легитимизировать его.

Да, Ованнисян признал поражение в противостоянии с таким политическим лузером, как Саргсян, которого в итоге послал на политическую свалку Никол Пашинян. Тот самый Пашинян, на которого ныне в Армении всех собак вешают и которого во всех грехах обвиняют. Особенно смешно все это слышать от таких лузеров, как Раффи Ованнисян. Впрочем, лидер партии "Наследие" решил постонать не по поводу своего статуса лузера, а по иному поводу.

Он заявил, что наступил момент, когда "армянский народ должен объединиться, поскольку все области Армении, каждый город, населенный пункт находятся под ударом, под угрозой". Понимая, что таких общих фраз может оказаться явно недостаточно, политический лилипут с гигантским самомнением решил добавить конкретики. И застонал он о том, что действующая армянская власть далека от Конституции. Нет, о том, что нынешняя армянская власть совершила массу ошибок, приведших к войне и военно-политическому фиаско Армении не раз писал и я. Но причина тех ошибок Пашиняна и его команды была в ином.

Они явно переоценивали свои способности и значимость Армении для региона и мира, при этом явно недооценивая военный потенциал и геополитическую значимость Азербайджана. Отрезвление для Пашиняна, судя по всему, произошло, раз он порой выступает с мирными инициативами. Да, пока до практических шагов в этом направлении дело не дошло, но видно, что Никол Воваевич понимает болезненные последствия бесконечных "финтов ушами".

Поэтому и настаивает он на возвращении 4 находящихся пока под армянской оккупацией азербайджанских сел. Потому же и члены его команды стонут о том же. Мотив этого стона понятен- если Армения не согласится на выполнение законных требований Азербайджана, то стонать уже придется, глядя на печальные последствия очередного неразумного шага, очередной неправильной оценки существующей реальности.

Уверен, что в душе (ударение может быть как на первом, так и на втором слоге этого слова) все это прекрасно понимает и Раффи Ованнисян. Но осознает он и то, что только так, спекулируя на болезненных для армянского народа темах, он может оставаться на плаву, уподобляясь совершенно не политической субстанции. Поэтому и стонет он в унисон с карабахским кланом и прочими армянскими лузерами.

Все эти стонущие "забывают" о том, что Азербайджан не претендует на территории Армении. Мы требуем только то, что принадлежит Азербайджану. Вот и Президент Азербайджана Ильхам Алиев за последнее время несколько раз уже громогласно заявлял, что официальный Баку стремится к миру и даже считает, что перспектива мира очень близка. Так что, никакой войны Азербайджан начинать не собирается.

Но дашнаки, карабахский клан, Раффи Ованисян и прочие политические спекулянты, пытаются торговать страхом, дабы добиться своих меркантильных целей. Но в том-то и дело, что эта попытка давно уже превратилась в пытку. Вот и сегодняшний митинг в центре Еревана показал, что стоны лузеров не являются хитом нынешнего политического сезона в Армении. Стало быть, стонущим пора менять репертуар. А это для них - смерти подобно. Так что, скорее всего, стонать они будут и далее, но набирая все меньшее число зрителей своего шоу.