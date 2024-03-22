Формат Азербайджан - Грузия - Турция важен для всего региона

Все происходящее в мире доказывают, что единственный способ достижения государством своей цели - это прагматичная политика. Когда две или более страны на одном и том же географическом пространстве объединяются для достижения общей цели и сотрудничества, ускоряются процессы региональной интеграции путем создания новой единой система.

Об этом сказала в комментарии Day.Az политолог Шабнам Гасанова.

Треугольник Азербайджан-Грузия-Турция, по ее словам, это не новый формат. Развитие масштабных проектов и транспортных линий на протяжении многих лет создает фундаментальную и надежную основу для дальнейшего углубления этого сотрудничества. Братские отношения, которые развивают Азербайджан и Турция путем гармонизации своих внешнеполитических решений, являются отношениями, которые могут стать примером для всего мира.

"Политический диалог между Грузией и Азербайджаном находится на высоком уровне. Выступая на международном форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", Президент Ильхам Алиев сказал: "Я уверен, что когда Грузия станет членом ЕС, в наших отношениях ничего не изменится. Наоборот, в ЕС у нас появится ещё один близкий друг, который будет нас защищать. Надеемся, что тогда грузинские депутаты Европарламента будут просвещать европейских парламентариев об Азербайджане, и те станут более реалистичными". Более правильного, точного и честного подхода к событиям невозможно представить.

Формат Азербайджан-Грузия-Турция важен не только для этих трех стран, но и для региона в целом. Отсутствие каких-либо разногласий и доверительные отношения при реализации проектов между тремя странами являются примером того, что региональное сотрудничество не только полезно с точки зрения экономических и политических дивидендов, но и жизненно необходимо в нынешних условиях", - сказала политолог.

По ее словам, после Второй карабахской войны Армении неоднократно предлагалось включиться в региональную интеграцию, без которой ей не выйти из проблем. Но нужно быть реалистами - между странами может не быть дружбы, но доверие быть должно. Иначе сотрудничество невозможно. А можно ли доверять соседу, продолжающему вынашивать нездоровые планы против нашей страны ищущему для этих целей союзников за пределами региона?

"Реваншистская риторика Армении ставит перспективу интеграции этой страны под сомнение. Азербайджан настаивает на заключении мира, раскрывая суть своей внешней политики как государства и свой характер как нации на каждой платформе. На фоне роста глобального противостояния и усиления значимости фактора регионального сотрудничества Армения должна начать менять мышление. Ей нужно меняться изнутри, независимо от того, где и у кого она ищет защиты. Прежде всего, ей нужно осознать, что продолжение территориальных претензий к соседним государствам и репутация ненадежного союзника не принесут ей дивидендов в глобальном мире. Важность регионального сотрудничества становится еще более очевидной на фоне недоверия и разлада, существующих в системе международных отношений.

Азербайджан проводит независимую внешнюю политику. Эта политика направлена на систематическое укрепление и развитие азербайджанской государственности и защиту национальных интересов. Реальность, созданная Азербайджаном в регионе, известна и видна. Все документально подтверждено, как отметил наш Президент в своей исторической инаугурационной речи. В своей внешней политике Азербайджан открыт только конструктивным тенденциям, сотрудничеству и всему, что к нему ведет. Впереди новые горизонты", - сказала Шабнам Гасанова.