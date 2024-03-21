В Ханкенди обнаружены брошенное армянами оружие и боеприпасы

За минувшие сутки в городе Ханкенди обнаружены две единицы огнестрельного оружия и множество боеприпасов.

Как передает Day.Az, oб этом сообщили в пресс-службе МВД.

В частности, 20 марта сотрудники полиции обнаружили на территории Ханкенди автомат, пистолет, гранату, 14 магазинов для патронов, 950 патронов различного калибра, штык-нож и другие боеприпасы.

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