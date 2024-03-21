https://news.day.az/politics/1646374.html В Ханкенди обнаружены брошенное армянами оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены брошенное армянами оружие и боеприпасы
За минувшие сутки в городе Ханкенди обнаружены две единицы огнестрельного оружия и множество боеприпасов.
Как передает Day.Az, oб этом сообщили в пресс-службе МВД.
В частности, 20 марта сотрудники полиции обнаружили на территории Ханкенди автомат, пистолет, гранату, 14 магазинов для патронов, 950 патронов различного калибра, штык-нож и другие боеприпасы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре