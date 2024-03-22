Армения одобрила шпионскую деятельность Европы против своих соседей

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В армянских СМИ опубликовано фото - наблюдатели Евросоюза, лежа на пузе на заснеженной армянской высоте, целятся биноклями в сторону Зодского золоторудного месторождения в Кяльбаджарском районе Азербайджана. Наблюдают, понимаете ли...

Что хотят высмотреть европейские наблюдатели на азербайджанской стороне? Заявленной целью миссии является сохранение стабильности и мира между двумя странами. Как рассматривание в бинокли азербайджанской территории может способствовать их достижению? Никак. Наблюдательная миссия ЕС могла бы чему-то способствовать, работай она по обе стороны условной границы. Но в Азербайджан ее не пустили, как известно, и второй год европейские наблюдатели корячатся на приграничных высотах в попытках разглядеть позиции ВС Азербайджана, стратегические объекты и прочие "цели" на азербайджанской стороне. А это называется разведывательно-шпионской деятельностью, а не миротворчеством. Не имея возможности подобраться к границам Азербайджана, Ирана и Турции иным путем, была создана наблюдательная миссия, которая получила санкционированное армянским правительством право на в прямом смысле слова наблюдение за территориями этих государств. Спокойно разлегшись на животе и вооружившись биноклями (а, может, и другими средствами наблюдения).

Накануне парламент Армении торжественно ратифицировал проект соглашения между Республикой Армения и Евросоюзом о статусе миссии ЕС в Армении. Решение принято 57 голосами "за" при 27 воздержавшихся. Как сообщают армянские СМИ, в соответствии с соглашением, наблюдателям предоставлен статус, близкий к дипломатическому: они и их служебные активы, включая автомобили, оборудование и прочее, освобождены от необходимости проходить таможенный досмотр, а также от стандартных процедур регистрации и прописки в Армении. Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от визовых и миграционных требований, любого миграционного контроля. Им предоставлено право свободного и неограниченного передвижения по всей территории Армении, в том числе с использованием воздушного пространства. Наблюдателям будет предоставлен правовой иммунитет для осуществления их функций. Помещения, где размещается миссия, обладают статусом неприкосновенности, что исключает возможность проведения в них обысков. Корреспонденция и архивы миссии также будут неприкосновенны.

Как видим, статус миссии и миссионеров повышен. Они теперь будут действовать фактически как дипломатическое представительство, то есть неподконтрольно и вне юрисдикции Армении. Чем будет заниматься миссия, ее документы, ее выводы, ее отчеты - все будет засекречено. Армянская сторона не сможет узнать, что высмотрели и что направили в свой "штаб" миссионеры. При том, что права армянской стороны по отношению к миссии будут ограничены, самой миссии ,судя по всему, предоставляются неограниченные права в Армении. Можно предположить, что собираемая информация будет носить разведывательный характер. К нормализации между Баку и Ереваном она, конечно же, не будет иметь никакого отношения.

Еще раз повторим - работая на одной стороне, миссия никак не может быть эффективной и реализовывать высокие цели миротворчества. При присутствии только в Армении ее действия по отношению к Азербайджану будут носить характер разведывательной деятельности.

Комментируя российским СМИ ратифицированный в Ереване документ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очень резонно заметил: вопрос заключается в том, что именно является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. "Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат. Это одностороннее решение Еревана. Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии", - сказал Песков.

Напомним, что мониторинговая миссия ЕС в Армении была запущена 23 января 2023 года. Численность сотрудников изначально составляла 100 человек, в декабре их количество было решено увеличить до 209 человек. Когда принималось такое решение, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не скупился на красивые слова, расписывая, как этот шаг повысит стабильность на армяно-азербайджанской границе. Уточним - условной границе.

Это решение, разумеется, бурно приветствовалось правительством Армении, о чем не преминул заявить Арарат Мирзоян. "Мое правительство высоко приветствует решение министров иностранных дел Евросоюза расширить миссию. Я подтвердил позицию правительства Армении о том, что правительство Армении готово углублять отношения с Евросоюзом настолько, насколько Евросоюз считает это возможным", - заявил он.

Как тут не вспомнить слова из известного фильма% "высокие, высокие отношения!" Армения "высоко приветствует"? А могла ли Армения не приветствовать не настолько "высоко", поспорить насчет положений соглашения, добавить что-то свое? Вряд ли. И уж точно не стоит армянам надеяться, что миссия как-то поможет ей решить свои вопросы с Азербайджаном. Скорее, наоборот. Как написал в Х журналист из Великобритании Онник Крикорян, укрепление мандата миссии Европейского Союза в Армении, ее расширение и продление срока развертывания может привести к дальнейшей конфронтации с региональными державами.

Так он отреагировал на призыв Европарламента "увеличить число экспертов, развернутых в рамках миссии в Армении, повысить ее потенциал и продлить срок развертывания еще на пять лет, а географический охват - до границы между Арменией и Турцией". Трезвомыслящий британский армянин усомнился, что все это будет реализовано, так как "потенциально приведет к тому, чего давно опасались - дальнейшей конфронтации с региональными державами, в том числе членом НАТО Турцией, не говоря уже о России". Кроме того, миссия ЕС в Грузии действует двухлетними циклами, и Армения не должна быть исключением", считает Крикорян.

Куда дальше будет подниматься статус миссии и насколько она еще расширится, покажет время. Но в одном можно не сомневаться - она ни на шаг не приблизит мира в регионе. Остается только надеяться, чтобы все это не закончилось новой конфронтацией.